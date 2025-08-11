U sklopu obilježavanja Rokova, Udruga umirovljenika Mjesnog odbora Sveti Đurađ, uz podršku Mjesnog odbora, Nogometnog kluba i mjesne udruge branitelja, organizirala je tradicionalno natjecanje u kuhanju paprikaša.

Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovalo je deset ekipa, koje su u ležernoj i opuštenoj atmosferi, uz svirku na harmonici, više od tri sata kuhali svoje paprikaše.

Stručno povjerenstvo u sastavu Željko Škalić, Mladen Tepeš i Damir Brcković donijelo je odluku o najboljim paprikašima. Najbolji je skuhala ekipa iz Virovitice, Josip Vincek i Ivica Tomljanović, braća iz Rezovca, Tomislav i Ivan Handraka osvojili su drugo, dok su Franjo Pajtl i Milanko Jeličić iz Voćina zauzeli treće mjesto.

Medalje najboljim ekipama te zahvalnice ostalim sudionicima uručili su predsjednica Udruge umirovljenika Mjesnog odbora Sveti Đurađ Nada Barčanac i predsjednik Mjesnog odbora Ivan Ćavarušić.

(icv.hr, mš)