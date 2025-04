Predstava “Bajka sva od šećera” u režiji Sare Lustig i koprodukciji Kazališta Virovitica i Gradskog kazališta “Joza Ivakić” Vinkovci, nastavlja osvajati srca publike i nizati uspjehe na kazališnim smotrama i festivalima diljem Hrvatske. U petak, 11. travnja, na 18. Festivalu “Mali Marulić” u Gradskom kazalištu lutaka Split, Monika Duvnjak osvojila je nagradu za najbolju žensku, a ansambl Kazališta Virovitica nagradu za grupnu animaciju.

-Kad se dobra ekipa udruži, nastane neponovljiva kazališna čarolija. Festival koji slavi kazalište za djecu i mlade prepoznao je našu Crvenkapicu s pomakom, duhovitu i drugačiju. Ponosni smo, zahvalni i sretni što smo bili dio ove divne priče uz more – poručili su iz Kazališta Virovitica.

Za glumicu i autoricu predstave Saru Lustig, stalnu članicu virovitičkog ansambla, ova predstava ima posebno značenje. Ne samo da joj je “Bajka sva od šećera” prvi profesionalni samostalni, redateljski pothvat, već je s njom i završila diplomski studij lutkarske režije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

– Predstava se bazira na bajci o Crvenkapici koju sam podosta izmijenila, počevši od karaktera likova – prvenstveno zločestog vuka. Izmijenila sam njegov karakter u lika koji je zapravo dobar, samo je njegov posao da bude zločesti vuk, ali on to više ne želi. Zanimalo me što bi se dogodilo da zlikovac odbije suradnju i ne želi više biti zao, točnije može li se bajka ispričati bez negativnih likova. Ako to prenesemo na život, bez nekih negativnih stvari, ove pozitivne možda ne bi bile toliko pozitivne. To je ujedno i poanta same predstave – ispričala je ranije Sara Lustig.

“Bajka sva od šećera”, podsjetimo, dosad je osvojila brojna priznanja, a prošle godine i prestižnu Nagradu hrvatskog glumišta u kategoriji za najbolju lutkarsku predstavu ili predstavu za djecu i mlade koju dodjeljuje Hrvatsko društvo dramskih umjetnika.

