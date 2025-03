Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije.

A WORKING MAN

– akcija

Subota, 29. ožujak u 19 sati

Jason Statham ima novi akcijski film u kojem spašava dan! Stigao je trailer za A Working Man, akcijski kriminalistički triler u kojem Statham glumi Levona Cadea, bivšeg specijalca koji vodi miran život sa svojom kćeri dok radi na gradilištu. No, nevolja oko njega nikada ne spava i Levon će biti prisiljen koristiti svoje posebne vještine kako bi pronašao nestalu kćer svog šefa, a tragovi će odvesti do velike zavjere i krijumčare ljudima. Sve to priprijetit će i Levonovom privatnom životu, ali on neće stati dok ne osveti sve i spasi nedužne. Iako radnja pomalo zvuči kao Neesonov Taken serijal, te kao još poneki Stathamov akcijski triler, ovdje je riječ o ekranizaciji romana Levon’s Trade Chucka Dixona, odnosno serijalu knjiga o Levonu Cadeu od kojih je prva izdana 2014., a najnovija, deseta, prije tri godine. Adaptaciju scenarija napravio je Sylvester Stallone s Davidom Ayerom”s tim da potonji potpisuje i režiju. Statham je s Ayerom prošle godine snimio The Beekeeper, također osvetnički akcijski triler koji je solidno prošao u kinima.

SNJEGULJICA / SINKRONIZIRANO

– animirani, pustolovni

Nedjelja, 30. ožujak u 17 sati

Ogledalo na zidu mom, tko je najljepši na svijetu tom? Snjeguljica, Disneyjeva prva princeza, vraća se u adaptiranoj igranoj verziji koja spaja klasične elemente sa svježim i modernim pristupom. Režiju filma potpisuje Marc Web, a scenarij je nastao u suradnji Grete Gerwig, redateljice hit filma Barbie i Erin Cressida Wilson. Najava pruža uvid u začaranu šumu, sedam patuljaka i svima poznato ogledalce, obećavajući vizualno spektakularnu adaptaciju ove bezvremenske priče.

