Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije.

SUPERMAN / 12+

– akcijski

Subota, 12. srpanj u 19 sati

U režiji Jamesa Gunna, koji donosi svoj prepoznatljiv stil, Superman predstavlja novog junaka u rekonstruiranom D svemiru. U središtu priče je Clark Kent, alias Superman, kojeg utjelovljuje David Corenswet (Twisters i Hollywood). Nova vizija Čovjeka od čelika prikazuje ga kao junaka pokretanog suosjećanjem i nepokolebljivim uvjerenjem u dobrotu čovječanstva pravog simbol nade u vremenu kaosa. U ulozi neustrašive novinarke Lois Lane pojavljuje se dobitnica nagrade Emmy Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel), dok ulogu Lexa Luthora, Supermanovog najopasnijeg neprijatelja, donosi Nicholas Hoult (X-Men). Glumačku postavu dodatno pojačavaju Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría ,Wendell Pierce.

ELIO / SINKRONIZIRANO

– animirani

Nedjelja, 13. srpanj u 17 sati

Disney i Pixar donose još jednu nezaboravnu animiranu pustolovinu punu smijeha, emocija i nevjerojatnih vizuala. “Elio” je priča o odrastanju, prijateljstvu i hrabrosti – i poruka da, bez obzira gdje se nalazimo u svemiru, pravo mjesto pripadnosti možemo pronaći samo ako ostanemo vjerni sebi. Ova spektakularna, emotivna i zabavna priča vodi nas u život jednog posebnog dječaka – Elia. On je sanjar, istraživač u srcu, fasciniran svemirskim prostranstvima i tajnama koje krije. No, ono što nije očekivao jest da će jednog dana biti povučen u međugalaktičku organizaciju koja okuplja predstavnike iz najudaljenijih galaksija! I tu dolazi do najveće zabune – Elio je slučajno identificiran kao vođa Zemlje! Kako bi dokazao svoju vrijednost u ovom čudesnom, ali kaotičnom okruženju, Elio mora stvoriti nova prijateljstva s ekscentričnim, šarenim i urnebesnim vanzemaljcima, navigirati kroz krizu svemirskih razmjera i, usput, pronaći svoj pravi identitet. Ova nevjerojatna avantura donosi ne samo fantastične svjetove i napetu radnju, već i snažnu poruku o samo prihvaćanju, hrabrosti i pripadnosti.

