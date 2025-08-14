Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije.

M3GAN / 15+

– horor

Subota, 16. kolovoza u 19 sati

Dvije godine nakon što je M3GAN, čudo umjetne inteligencije, postala skitnica i krenula u ubojito (i besprijekorno koreografirano) divljanje i potom je uništena, Gemma, tvorac M3GAN-a postala je istaknuta autorica i zagovornica vladinog nadzora nad umjetnom inteligencijom. U međuvremenu, Gemmina nećakinja Cady, koja sada ima 14 godina, postala je tinejdžerica, pobunivši se protiv Gemmina pretjerano zaštitnička pravila. Bez njihovog znanja, temeljnu tehnologiju za M3GAN ukrao je i zloupotrijebio moćni obrambeni poduzetnik za stvaranje vojnog oružja poznatog kao Amelia, ultimativni infiltrirani špijun ubojica. Ali kako Amelijina samosvijest raste, ona postaje izrazito manje zainteresirana za primanje naredbi od ljudi.

LILO I STICH / sinkronizirano

– animirani, obiteljski, pustolovina

Nedjelja, 17. kolovoza u 17 sati

Live-action reinterpretacija Disneyjevog animiranog klasika iz 2002. godine donosi zabavnu i dirljivu priču o usamljenoj havajskoj djevojčici i izvanzemaljcu bjeguncu koji joj pomaže ponovno uspostaviti sklad u obitelji. Kada Lilo, usamljena djevojčica sa Havaja, ugleda zvijezdu padalicu, poželi najboljeg prijatelja. Međutim, njezina želja se ostvaruje na potpuno neočekivan način – na Zemlju slijeće Stitch, neukrotivi plavi izvanzemaljac, poznat kao Eksperiment 626, koji je pobjegao iz galaktičkog zatočeništva. Dok se Lilo i Stitch zbližavaju kroz niz smiješnih, ali i emotivnih situacija, prijetnje iz svemira sve su bliže. Stitchova nepredvidiva priroda dovodi do urnebesnih i kaotičnih avantura, dok Lilo otkriva što znači prava obitelj – onu koju biramo, a ne samo onu u koju smo rođeni.

(icv.hr, Kino Park)