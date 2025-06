Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije.

OPASNE ŽIVOTINJE / 15+

– horor

Subota, 21. lipanj u 19 sati

Scenarij Nicka Leparda donosi adrenalinsku horor-priču u kojoj se mračne ljudske opsesije i „sharksploitation“ žanr spajaju u napetu utrku za preživljavanje. Glavne uloge tumače Jai Courtney, Hassie Harrison i Josh Heuston, dok vas priča vodi u opasne dubine — gdje je neizvjesnost veća od najvećih morskih pasa, a granica između lovca i žrtve opasno tanka. Zephyr (Harrison), buntovna surferica, postaje meta mračnog „lovca na ljude“ opsjednutog morskim psima (Courtney). Nakon što je otme i zadrži na svom brodu, Zephyr mora pronaći način za bijeg prije nego je serijski ubojica žrtvuje u svom ritualnom hranjenju krvoločnih predatora ispod površine. Sada je igra života i smrti utrka s vremenom – i nemilosrdnim morskim dubinama.

ELIO / SINKRONIZIRANO

– animirani

Nedjelja, 22. lipanj u 17 sati

Disney i Pixar donose još jednu nezaboravnu animiranu pustolovinu punu smijeha, emocija i nevjerojatnih vizuala. “Elio” je priča o odrastanju, prijateljstvu i hrabrosti – i poruka da, bez obzira gdje se nalazimo u svemiru, pravo mjesto pripadnosti možemo pronaći samo ako ostanemo vjerni sebi. Ova spektakularna, emotivna i zabavna priča vodi nas u život jednog posebnog dječaka – Elia. On je sanjar, istraživač u srcu, fasciniran svemirskim prostranstvima i tajnama koje krije. No, ono što nije očekivao jest da će jednog dana biti povučen u međugalaktičku organizaciju koja okuplja predstavnike iz najudaljenijih galaksija! I tu dolazi do najveće zabune – Elio je slučajno identificiran kao vođa Zemlje! Kako bi dokazao svoju vrijednost u ovom čudesnom, ali kaotičnom okruženju, Elio mora stvoriti nova prijateljstva s ekscentričnim, šarenim i urnebesnim vanzemaljcima, navigirati kroz krizu svemirskih razmjera i, usput, pronaći svoj pravi identitet. Ova nevjerojatna avantura donosi ne samo fantastične svjetove i napetu radnju, već i snažnu poruku o samo prihvaćanju, hrabrosti i pripadnosti.

