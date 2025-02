Kino Park i ovog vikenda donosi nove projekcije.

LJUBAV BOLI /15+

– komedija, akcija

Petak, 14. veljače u 19 sati

Marvin je trgovac nekretninama iz Milwaukeeja koji prima grimiznu omotnicu od Rose, bivše suradnice u zločinu koju je ostavio da umre. Sada se ponovno nalazi gurnut u svijet nemilosrdnih ubojica i dvostrukih prijevara koji njegove kuće pretvaraju u smrtonosne ratne zone. Progonjen od svog brata, promjenjivog gospodara kriminala, Marvin se mora suočiti s izborima koji ga progone i poviješću koju nikada nije istinski pokopao.

KAPETAN AMERIKA: VRLI NOVI SVIJET /12+

– akcijski, SF

Subota, 15. veljače u 19 sati

Falcon, kojeg je Mackie igrao u prethodnim MCU filmovima, službeno je preuzeo plašt Kapetana Amerike u finalu serije “The Falcon and The Winter Soldier” na Disney+ 2021. godine. Nakon susreta s novoizabranim predsjednikom SAD-a Thaddeusom Rossom, kojeg glumi Harrison Ford u svom Marvel Cinematic Universe debiju, Sam se nađe usred međunarodnog incidenta. Mora otkriti razlog iza podmukle globalne zavjere prije nego što pravi mozak operacije natjera cijeli svijet da vidi crveno.

MALI ALAN / SINKRONIZIRANO

– animirani, avantura

Nedjelja, 16. veljače u 17 sati

Temeljen na omiljenoj dječjoj knjizi, ‘Mali Alan’ odvest će sve na avanturu koja stiže iz svemira u veliki grad koji se pokazuje kao pravo mjesto za nova prijateljstva.Roditelji malog Alana se rastaju i on je prisiljen preseliti se u potpuno novi grad. Njegova očajnička potraga za novim prijateljima dovodi ga do toga da odjednom postane ljudska antena za starijeg susjeda opsjednutog NLO-ima. Kad se Biba, izvanzemaljka telepat, pojavi na našem planetu, razvija se jedinstveno prijateljstvo između nje i Alana bez kojeg on ne želi ostati.