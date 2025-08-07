Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije.

DJEVOJČICA PO IMENU WILOW / sinkronizirano

– obiteljski

Subota, 9. kolovoz u 19 sati

Nakon što je naslijedila veliko imanje svoje pratete Alwine, djevojčica Willow jednoga dana otkriva knjigu i pismo skrivene duboko u šumi, a koji otkrivaju njezino vještičje nasljedstvo. Slučajno dozvavši drevnog čarobnjaka Grimooa, on je započne učiti kako koristiti svoje vatrene moći. Međutim, kako je novca u obitelji sve manje, njezin otac planira prodati šumu koja predstavlja izvor njezine moći. Willow će morati potražiti tri ostale vještice – one koje kontroliraju zemlju, vodu i zrak – kako bi došla u potpuni posjed snage glavnih životnih elemenata te spasila šumu!

LOONEY TUNES: VELIKI PRASAK / sinkronizirano

– animirani

Nedjelja, 10. kolovoz u 17 sati

Patak Darko pokušava sve upozoriti, ali uspijeva samo dobiti otkaz u tvornici i završiti u zatvoru. Odlučan dokazati svoje sumnje, Darko traži pomoć od Šunkića i Petunije. Nedugo zatim shvate da, ne samo da je žvakaća guma kontaminirana, već i sve pretvara u zombije u sklopu zavjere zlog izvanzemaljc da digne Zemlju u zrak!

(icv.hr, Kino Park)