Uz prisustvo gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, zamjenice gradonačelnika Grada Virovitice Vlaste Honjek-Golinac, predsjednika LAG-a „Virovitički prsten“ Marija Lukačevića i voditeljice LAG-a „Virovitički prsten“ Sanje Stubičar, jučer, 11. kolovoza, je od strane LAG-a „Virovitički prsten“ obavljena zadnja posjeta lokaciji ulaganja prije konačne isplate za zadnji projekt financiran sredstvima LAG-a „Virovitički prsten“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014. – 2020. (i prijelazno razdoblje do 2022. godine).

Radi se o završetku projekta Grada Virovitice pod nazivom Izgradnja trga u Milanovcu, koji je odobren na zadnjem (7.) Natječaju LAG-a „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“.

U sklopu ovog projekta izgrađen je trg ispred društvenog doma u Milanovcu u sklopu kojeg su postavljene betonske klupe, zdenac s pitkom vodom te je uređen okoliš, kako bi se mještanima prigradskog naselja Milanovac osigurao novi prostor za kulturna i društvena događanja.

Ovom prilikom gradonačelnik Grada Virovitice, Ivica Kirin, pohvalio je rad LAG-a „Virovitički prsten“ i iskazao zadovoljstvo svim provedenim projektima te naglasio kako se nada da će LAG i u narednom razdoblju financirati projekte s ciljem poboljšanja ruralnog razvoja, gospodarskog napretka te ostvarenja boljih životnih i radnih uvjeta, kako na području grada Virovitice, tako i na području općina koje se nalaze u obuhvatu LAG-a „Virovitički prsten“, odnosno općine Lukač, Pitomača, Suhopolje, Špišić Bukovica i Gradina.

Završetkom ovog projekta, završena je provedba ukupno 44 projekta za koje je LAG „Virovitički prsten“ osigurao sredstva na 7 raspisanih LAG natječaja za koje će, nakon isplate ovog projekta, biti isplaćeno ukupno 1.424.663,32 eura.

Natječaji LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014. – 2020. (i prijelazno razdoblje do 2022.) raspisani su za sljedeće tipove operacija:

tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (koji je sukladan nacionalnom tipu operacija 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.) na kojem je LAG „Virovitički prsten“ financirao 11 projekata za koje je isplaćeno ukupno 455,53 eura.

za koje je isplaćeno ukupno tip operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (koji je sukladan nacionalnom tipu operacija 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.) na kojem je LAG „Virovitički prsten“ financirao 15 projekata za koje je isplaćeno ukupno 450,50 eura.

za koje je isplaćeno ukupno tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ (koji je sukladan nacionalnom tipu operacija 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.) na kojem je LAG „Virovitički prsten“ financirao 18 projekata za koje će biti isplaćeno ukupno 757,29 eura.

Svi projekti financirani sredstvima LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014. – 2020. (i prijelazno razdoblje do 2022.) mogu se vidjeti OVDJE.

(LAG “Virovitički prsten)