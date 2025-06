Likovni klub „Nikola Trick“ Virovitica organizira ljetne radionice za djecu i odrasle pod vodstvom svojih dugogodišnjih članova s bogatim iskustvom u radu s polaznicima različitih dobnih skupina. Radionice će se održavati svakog petka, počevši od 4. srpnja, i to u terminu od 17:30 do 19:00 sati za djecu, te od 19:30 do 21:00 sat za odrasle. Program radionica osmišljen je s ciljem poticanja kreativnosti, razvoja likovnih sposobnosti i izražavanja kroz različite vizualne tehnike. Uz to, rad u grupi pružit će priliku za stvaranje novih prijateljstava i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Radionice će se održavati u prostoru kluba, uz dodatne sadržaje poput prikazivanja filmova i slušanja glazbe. Svaki će polaznik imati svoju radnu mapu za pohranu radova.

Tijekom ljetnog ciklusa radionica bit će obuhvaćene različite likovne tehnike: tempere, masne i suhe pastele, grafitna olovka, kolaž, glina, akvarel, akrilne boje na papiru i platnu, drvene bojice, kombinirane tehnike, tuš, ugljen i flomasteri.

Za upise i dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila na [email protected] ili telefonom na 098/9885-503 (Ivana Molnar)

(virovitica.hr)