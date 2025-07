Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica organizira ljetne radionice za djecu pod nazivom “Kroz Europsku uniju s književnicima za djecu i mlade”. Radionice su namijenjene djeci uzrasta od 9 do 13 godina i održavat će se od 21. srpnja do 1. kolovoza, od ponedjeljka do petka u 12 sati.

Projekt “Kroz Europsku uniju s književnicima” za djecu i mlade provodit će se kroz dva tjedna mjeseca srpnja, odnosno kroz deset dana. Svaki dan će biti rezerviran za jednu zemlju pa će se polaznici kroz deset dana upoznati s Europskom unijom općenito, a potom sa zemljama i kulturom, odnosno književnicima i književnim junacima.

Učenjem o različitim zemljama i kulturama razvija se kod djece poštovanje prema tim kulturama te ih se potiče na toleranciju i razumijevanje raznolikosti. Kroz učenje o različitim kulturama pobuđuje kod djece interes za istraživanjem. Knjige europskih književnika za djecu i mlade često obrađuju teme poput prijateljstva, pravde, solidarnosti, odvažnosti i empatije, ali kroz različite kulturne i povijesne okvire. Učenjem o tim djelima, djeca razvijaju kritičko mišljenje i šire svoje perspektive o svijetu i ljudskim iskustvima. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Radionice vodi Mirjana Kotormanović, voditeljica Odjela za djecu i mlade, a sudjeluju i Marina Vajagić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti te Vlasta Golub, književnica.

A kakve će se radionice provoditi te koja će djela i autore djeca učiti možete pogledati u nastavku.

