U sklopu Ljetnog knjižničarija u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica započele su i STEAM radionice za djecu. Radionice vode sistemski knjižničar i dvije volonterke, Glorija Mihaljević i Marija Agneza Mihaljević, a polaznici su podijeljeni u tri grupe, prema dobi.

Djeca se upoznaju sa STEAM područjem, konceptima robotike i programiranja, tako oni najmlađi imaju prilike svoje ideje izgraditi uz LEGO setove, kasnije svoje kreacije animirati putem sučelja za programiranje u blokovima, a na kraju svoja znanja pretaču u upravljanje robotima putem nizova naredbi. Oni malo stariji upoznaju se s osnovama programskog jezika Python gdje imaju prilike na praktičan način vidjeti kako zapravo izgleda pisanje nekog računalnog programa.

Radionice sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Virovitica kroz projekte STEM za predškolce: radionice programiranja i robotike, a služe kao uvod u planirano otvorenje novog odjeljenja Knjižnice nazvanog STEAM inkubator koji također sufinanciraju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Virovitica.

Kako aktivnosti teku pogledajte u galeriji niže. Radionice za djecu od 4 do 10 godina trajat će do 11. srpnja, a radionice programiranja u Pythonu nastavit će se i u tjednu od 14. do 18. srpnja.

(knjiznicavirovitica.hr)