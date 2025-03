Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Crvenim križem Virovitica, a na inicijativu Sanje Krmić, danas, 19. ožujka, je održana akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica kojoj se odazvalo 65 potencijalnih darivatelja.

Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanje uzorka krvi za HLA tipizaciju. Upis u Hrvatski registar prvi je korak koji je potrebno ispuniti kako bi se pomoglo teško oboljelima od akutnog i kroničnog oblika leukemije, limfoma te bolesnika s teškim oštećenjem koštane srži diljem svijeta, a sam postupak darivanja je siguran za darivatelje.

-Obišli smo puno gradova u Hrvatskoj, od Varaždina, Čakovca do Osijeka, preko Gorskog Kotara, Like, Dalmacije, Istre, a evo danas smo bili u Virovitici. Puno divnih ljudi koji su se bez razmišljanja upisali u registar i žele pomoći oboljelima. Kao zdrava osoba možete spasiti život oboljeloj osobi. U cijelom postupku od upisa do darivanja matičnih stanica ništa nije bolno. Drago nam je da je u Virovitici bio veliki odaziv i da su ljudi stvarno pomoći oboljeloj osobi i učiniti taj plemeniti čin – kaže nam Dijana Šantalab, medicinska sam sestra Zavoda za hematologiju KBC-a Zagreb.

Postoje dva načina darivanja matičnih stanica – putem koštane srži ili postupkom leukafereze. Ako se pokaže vaša podudarnost s osobom kojoj je potrebno liječenje, moguće je prihvatiti ili ne prihvatiti daljnji postupak, a sam darivatelj matičnih stanica može birati postupak darivanja.

-Darivati se može na dva načina – putem periferije ili putem biopsije kosti. Kada se nađe podudarnost donatora i oboljelog, tada donator naravno može birati kojim putem želi darovati matične stanice, a isto tako može ih darivati i više puta. I jedan i drugi način su bezbolni jer kada je putem biopsije kosti zdjelice, odnosno koštane srži tada je osoba pod anestezijom i ne osjeti ništa, a osoba već idući dan ide kući. Postupak leukafereze je kao dijaliza, dakle krv odlazi u aparat koji odvaja matične stanice, a na drugu ruku vam se krv vraća. Postupak je potpuno bezbolan, ali traje gotovo pet sati. Vi tim svojim činom kojim darujete matične stanice možete spasiti život, a svoj nećete ni u jednom trenutku ugroziti. Kada osoba daruje matične stanice, one se kod darivatelja obnove unutar 72 sata – objašnjava medicinska sestra Dijana.

Jedan od potencijalnih darivatelja matičnih stanica je i Manuel Duk, učenik Tehničke škole Virovitica.

-U školi nam je pedagoginja rekla za ovu akciju i odmah sam znao da ću doći i upisati se u registar jer tako možemo pomoći nekome spasiti život. Ovo je stvarno jedna mala stvar i ako možemo pomoći jedni drugima, ne vidim razlog zašto ne bi pomogli. Uvijek prihvatiti ovakve akcije, odazvati se i pomoći svima koliko mogu i koliko želim – rekao je Manuel.

Do sada su djelovanjem Zaklade Ana Rukavina i Hrvatskog registra (koji je dio svjetskog registra) upisana 65.807 potencijalna darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a jedna od njih postala je i Ana Blažev, studentica na Veleučilištu u Virovitici.

-Kao mala sam kroz godine sam gledala koncerte Zaklade Ane Rukavina i bilo mi je stvarno lijepo vidjeti sve ujedinjene. Potaknuta time, ali i predavanjem koje smo imali u ponedjeljak na Veleučilištu, odlučila sam se za ovaj korak, da napravim neko dobro djelo. Iako sam dala sad samo uzorak krv, osjećaj je već kao da sam nekom pomogla. Cijeli postupak upisa nije nimalo bolan, zapravo je to mala stvar za mene, a možda nekom mogu spasi i život. Da me nazovu da sam mogući darivatelj nekome svakako bi bio tu neki mali strah, ali opet, vjerujem da bi svakako pomogla onome kome bi to bilo potrebno – rekla nam je Ana.

U Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica mogu se upisati sve zdrave osobe od 18 do 40 godina. Svi koji se do 40 godine života upišu u Registar, darivatelji koštane srži ili perifernih matičnih stanica mogu biti do 60. godine života.

Svi zainteresirani koji se žele upisati u Hrvatski registar mogu to učiniti u Zavod za tipizaciju tkiva KBC Zagreb svaki radni dan od 8 do 14 sati, u osam transfuzijskih centara u Republici Hrvatskoj ili na akcijama koje organizira Zaklada Ana Rukavina.

-Poruka svake akcije upisa u Hrvatski registar je lijek je u nama. Njome Zaklada želi podsjetiti građane kako u sebi nosimo lijek kojim možemo spašavati živote. Danas u Virovitici smo svi odradili odličan posao i svi smo sretni i zadovoljni što se upisao ovoliki broj ljudi – poručili su organizatori.

