Dok temperature rastu, a školske torbe miruju, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica mališanima je pripremila putovanje koje ne zahtijeva avionsku kartu – samo malo mašte i veliku znatiželju. Naime, ljetne radionice “Kroz Europsku uniju s književnicima” u virovitičkoj Knjižnici vode djecu od 9 do 13 godina na književnu avanturu kroz deset zemalja Europske unije.

OŽIVJELI PIPI DUGA ČARAPU

Svakoga dana nova zemlja, novi autor, novi junaci – sve to započelo je jučer, 21. srpnja, i trajat će sve do 1. kolovoza, od ponedjeljka do petka u 12 sati. Polaznici će se kroz tih deset dana upoznati s Europskom unijom općenito, a potom sa zemljama i kulturom, objašnjava nam Mirjana Kotromanović, voditeljica Odjela za djecu i mlade, koju smo na današnjoj radionici zatekli u ulozi „švedske predstavnice“ Pipi Duge Čarape.

– Riječ je o radionicama na kojima djecu kroz likove i autore Europske unije upoznajemo sa samim državama, kao i s tim književnim junacima te književnim djelima. Smatramo da je to dobra priprema za lektiru i na neki način „vježbanje mozga“ za vrijeme ljetnih praznika, kako se ne bi potpuno opustili, dok se ujedno zabavljaju, igraju – i uče. Danas (utorak) je održana druga radionica na kojoj smo obrađivali Pipi, a u sklopu projekta u goste će nam doći profesorica Marina Vajagić, koja će predstaviti hrvatsku književnosti, točnije Ivana Kušana, a potom i književnica Vlasta Golub, koja će govoriti o Virovitici u kontekstu književnosti za djecu i mlade – govori Kotromanović.

Knjige europskih književnika često obrađuju teme poput prijateljstva, pravde, solidarnosti, odvažnosti i empatije. Učenjem o tim djelima, djeca razvijaju kritičko mišljenje i šire svoje perspektive o svijetu i ljudskim iskustvima, dodaje ova knjižničarka.

KNJIŽNICA JE PUNO VIŠE OD POSUDBE KNJIGE

Spomenuti projekt sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, govori ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz.

Podsjetimo, virovitička Knjižnica i ovo je ljeto pripremila sadržajan i kreativan ljetni program za djecu i mlade, Ljetni knjižničarij 2025., koji traje sve do 1. kolovoza. Svim zainteresiranima nude niz raznovrsnih radionica i aktivnosti, a uz trajnu mogućnost korištenja dječje igraonice s igrotekom te dječjeg odjela s multimedijom.

– Nastojimo osvijestiti djecu da knjižnica nije samo prostor za posudbu knjiga, već i prostor kreativnog rada, istraživanja te inovativnih aktivnosti. Iako su radionice organizirane za djecu u dobi od 9 do 13 godina, dobrodošle su sve dobne skupine djece i mladih. Organizirali smo tematske kreativne radionice, radionice robotike i programiranja, različite jezične radionice, a prva tri tjedna mjeseca srpnja bila su izrazito posjećena – rekao je Fritz, zahvalivši svim kolegicama i kolegama na organizaciji i provedbi istih.

Da na spomenute radionice dolaze i „nešto veća djeca“, dokazuje i četrnaestogodišnja Ela, volonterka virovitičke Knjižnice.

– U knjižnici sam od malih nogu i prisustvovala sam različitim radionicama sa sestrom i sestričnom. Nedavno sam doselila iz Zagreba, stoga koristim priliku da pomognem virovitičkim knjižničarima u ovakvim prilikama, dok ujedno ispunjavam svoj dan – govori Ela.

Dodajmo kako su spomenute radionice potpuno besplatne, a dobrodošla su sva djeca – bez obzira jesu li ili nisu članovi Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

(icv.hr, dj)