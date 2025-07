Učiteljica OŠ Vladimir Nazor Virovitica, Draženka Vernik, od 7. do 12. srpnja, sudjelovala je na međunarodnom Erasmus tečaju Wellbeing in Nature: Outdoor activities for Mental and Physical Health u Ljubljani, u sklopu akreditiranog Erasmus + programa „M. O. P.“ koji Škola provodi od 2024. do 2027. godine.

Na tečaju je sudjelovalo 33 sudionika iz 9 zemalja Europe što ukazuje na važnost mentalnog i fizičkog zdravlja, kao i povezanosti s prirodom. Program je obuhvaćao teoretski dio i terenske aktivnosti (park Tivoli, Lago del Predil, kanjon Soče, slap Boka, Bledsko jezero). Izvodili su praktične vježbe (ekoterapija) za poboljšanje mentalnog zdravlja i dobrobiti, smanjenje stresa i izgradnju otpornosti. Kroz temu Biophilic design razmjenjivali su ideje o ozelenjivanju učionica i životnog prostora kao teorijske osnove za zdrav život.

Iskusili su i vježbali uz konkretne alate za poboljšanje vlastite dobrobiti, ali i dobrobiti učenika u školama. Biofilija, ljubav prema prirodi i svemu što je prirodno, sve više postaje ključni koncept u arhitekturi i dizajnu, a šumska terapija, boravak u prirodi, smanjuje stres, anksioznost, poboljšava raspoloženje i promiče proekološko ponašanje i održivost kroz emocionalnu povezanost s prirodom koju je neophodno usaditi i njegovati od malih nogu.

Učiteljica Vernik dio je Erasmus tima koji od 1. lipnja 2024. provodi različite mobilnosti iz područja mentalnog zdravlja, održivosti i projektne nastave kojima Nazori žele još više podići razinu kvalitete školskog života.

(icv.hr, mb)