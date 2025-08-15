U organizaciji Sportsko ribolovnog saveza Virovitičko-podravske županije i Športsko ribolovne udruge “Ođenica” Virovitica te u suradnji s UDVDR – Ogranak Virovitica, Hrvatskim časničkim zborom Virovitica i domaćinom, Športsko ribolovnom udrugom “Klen” Slatina, na jezeru Stari Bajer u Slatini organiziran je danas, 15. kolovoza, 34. po redu Memorijal Vinka Belobrka, natjecanje u lovu ribe udicom na plovak.

Na ovom tradicionalnom natjecanju koje se do sada održavalo na 1. virovitičkom ribnjaku, a zbog radova na istom je ovaj put održano u Slatini, natjecalo se dvanaest timova sa po četiri natjecatelja iz Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko križevačke županije.

Unatoč vrućem vremenu nisu izostali dobri rezultati. Ekipno prvo mjesto i prijelazni pehar osvojila je ekipa ŠRU “Ođenica” iz Virovitice, druga je bila ekipa ŠRU “Pastrva” Voćin, dok je treće mjesto zauzela ekipa domaćina ŠRU “Klen” Slatina.

Pojedinačno najuspješniji je bio Robert Keller (“Brežnica” Suhopolje) s ulovljenih 7440 grama ribe, ispred Davora Marošija (“Toplica” Daruvar) koji je izvadio 6985 grama ribe i Ivana Duvnjaka (“Drava” Terezino Polje) s 5630 grama ribe.

Pehare i medalje ribolovcima su uručili gradonačelnik Slatine Tomo Tomić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice Alen Bjelica, predsjednik UDVDR VPŽ i Grada Virovitice Vlado Paurić.

Zajedno sa sinom pokojnog Vinka Belobrka – Hrvojem i predsjednikom Sportsko ribolovnog saveza VŽ Draženom Jovanovićem, zahvalili su ŠRU “Klen” na prostoru za natjecanje, kao i svim sudionicima natjecanja što svojim sudjelovanjem čuvaju uspomenu na ovog hrabrog hrvatskog branitelja iz Virovitice.

Glavni sudac natjecanja i ovaj put je bio Mario Blažičević iz Virovitice.

