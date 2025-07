U sklopu Erasmus+ projekta, nastavnici Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, Igor Koletić i Aleksandar Bogatić, sudjelovali su na edukativnom tečaju „3D Printing and Maker Culture for a Sustainable World“, koji se održao od 7. do 12. srpnja u Firenci, Italija.

Cilj tečaja bio je upoznati sudionike s primjenom 3D printanja i tzv. maker kulture u obrazovanju, uz poseban naglasak na održivi razvoj i inovativne metode poučavanja. Tijekom šestodnevnog programa, polaznici su radili na konkretnim projektima koji integriraju tehnologiju 3D printanja, recikliranje materijala i STEM područje, s ciljem razvijanja ključnih kompetencija kod učenika.

Tečaj je obuhvatio i praktične radionice u kojima su sudionici dizajnirali i izrađivali vlastite 3D modele koristeći različite softverske alate, a stečena znanja prenijet će u svoj rad i nastavu s učenicima. Poseban dio programa bio je posvećen povezivanju 3D tehnologija s konceptima održivosti, kreativnosti i rješavanja problema, vještinama nužnima za 21. stoljeće.

Osim stručnog dijela, sudionici su upoznali i kulturnu baštinu Toskane. Tijekom boravka organiziran je posjet Pisi, gdje su razgledali čuveni Kosi toranj, katedralu i trg Piazza dei Miracoli.

Također, posjetili su i dvije poznate toskanske vinarije – Casale dello Sparviero, smještenu u srcu regije Chianti, poznatu po vrhunskim vinima proizvedenima tradicionalnim metodama te Il Ciliegio, obiteljsku vinariju koja njeguje spoj enologije i gostoljubivosti.

Sudjelovanje na ovom programu omogućeno je kroz Erasmus+ KA1 projekt mobilnosti nastavnog osoblja, čiji je cilj jačanje stručnih i pedagoških kompetencija profesora u skladu s potrebama suvremenog obrazovanja.

