U Veleučilištu u Virovitici, potpisivanjem sporazuma danas, 8. svibnja, osiguran je nastavak provođenja Virovitičkog modela. Jedinstven u Hrvatskoj, ovaj model okuplja Virovitičko-podravsku županiju te sve gradove i općine koji iz svojih proračuna izdvajaju sredstva za rad virovitičkog Veleučilišta. Riječ je o sredstvima koja su namijenjena financiranju poslijediplomskih doktorskih studija. Činjenica da je sporazum potpisan po 16. put ukazuje na to da je lokalna uprava prepoznala važnost Veleučilišta, istaknuo je dekan Dejan Tubić.

– Ukupna vrijednost sufinanciranih sredstava je 37.600 eura. Pojedinačna sufinanciranja se kreću od 400 do 7.500 eura, koliko daju Grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija. Trenutačno na Veleučilištu imamo devet doktora znanosti i još 10 aktivnih stipendija. Ove godine očekujemo još jednog doktora znanosti te na početku iduće, doktora znanosti iz prirodnih znanosti, iz područja matematike. Na ovaj način potičemo naš kadar daljnjem usavršavanju i podižemo kvalitetu studiranja na našem Veleučilištu – rekao je Tubić te dodao kako rade na uvođenju novih studija.

– U poodmakloj smo fazi uvođenja novog diplomskog studija iz područja računarstva. Nadam se da ćemo do kraja ove godine uspjeti ishodovati suglasnost. Trenutačno smo u inicijalne akreditacije za naš prvi online kratki stručni studij – Digitalna ekonomija i inovativnost, koji kombinira područje ekonomije i IT-ja. Nadamo se da ćemo tako biti još atraktivniji na tržištu obrazovanja, gdje je sve veća borba za svakog studenta – rekao je Tubić.

Potpisivanju sporazuma, uz župana Igora Androvića te gradonačelnike i načelnike s područja Virovitičko-podravske županije, nazočila je i saborska zastupnica, ujedno i prva dekanica Veleučilišta (tada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici) Vesna Bedeković.

– Punih 16 godina jedinstvenosti Virovitičkog modela pokazuje sinergiju ove županije, gradova i općina. Bez obzira na to što nemaju zakonsku obvezu sufinancirati rad sustava visokog obrazovanja, izdvajaju dodatna sredstva i na tome im doista od srca zahvaljujem. Ove godine, 16. studenog, Veleučilište će postati punoljetno, dakle 18 godina postojanja i to je nešto što treba isticati. Krenuli smo s jednim studijskim programom i četvero ljudi, danas na Veleučilištu radi 40 ljudi. Krenulo se ispravnim putem, ulagalo se u ljude, u kadar, a onda u infrastrukturu i rezultat toga vidimo danas – rekla je Bedeković.

Uz Grad Viroviticu, najviše sredstva za Virovitički model izdvaja Virovitičko-podravska županija.

– Rekao bih da ovo nije običan sporazum, ni dokument, već pokazatelj vizije razvoja visokog obrazovanja na području naše Virovitičko-podravske županije. Poruka je to i svih nas, načelnika, gradonačelnika i mene kao župana, poruka povjerenje studentima, profesorima i upravi koja ovdje radi. To je znak da doista ovdje na Veleučilištu rade jako dobar posao. Sredstva koja im osiguravamo idu za doktorske studije i veseli me što će ti ljudi ostati raditi ovdje i prenositi znanje na studente na Veleučilištu te proizvoditi kadrove koji su spremni za tržište rada. Budući da osluškuju potrebe tržišta i tako reorganiziraju i organiziraju programe, pripremaju i kadrove koji su potrebni tržištu – rekao je župan Igor Andrović.

U Virovitičkom modelu sudjeluju sve jedinice lokalne samouprave s područja Virovitičko-podravske županije, svatko u svojim mogućnostima. Među njima su i Grad Orahovica te Općina Suhopolje, koji izdvajaju po 1500 eura.

– Izuzetno je važno da se mladi ljudi imaju gdje školovati, da stječu nova znanja i vještine, ali ono što ja uvijek kažem, važno je da se vrate odakle su potekli i da tamo nastave živjeti i raditi – rekao je gradonačelnik Orahovice Saša Rister. Načelnik općine Suhopolje Goran Doležal ističe kako sa zadovoljstvom potpisuje još jedan sporazum.

– Činjenica da djeca ne moraju ići van studirati, u udaljenije krajeve, vrlo je pozitivna. Svi smo svjesni današnjih troškova života i svega ostaloga, a ovo je jedan mali simboličan način na kojem mi pomažemo radu Veleučilišta i to ćemo nastaviti raditi i u budućnosti – rekao je Doležal.

Da Virovitički model omogućuje razvoj i podizanje kvalitete obrazovanja na Veleučilištu u Virovitici slaže se i jedna od dobitnica stipendije za doktorski studij, asistentica s Veleučilišta Martina Jukić, koja je na Sveučilištu Sjever upisala doktorski studij Mediji i komunikacija.

– Smatram da je ulaganje obrazovanje jedno od najbitnijih ulaganja, jer kada ulažete u obrazovanje, tako stvarate populaciju koja vam donosi znanje i u konačnici nekakve inovacije. Smatram da je inovacija Virovitičkog modela i stipendiranje nas na doktorskom studiju prilika da se prvenstveno usmjerimo u svom istraživačkom radu i steknemo znanje koje ćemo dati svojim studentima u budućnosti – rekla je Jukić.

