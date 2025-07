Nastavnice Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, Mihaela Šiljković i Marina Nemet, prošlog su tjedna, od 7. do 12. srpnja 2025., sudjelovale na međunarodnom stručnom usavršavanju u Lisabonu pod nazivom “Action Plans for Sustainable Classrooms and Schools” (Akcijski planovi za održive učionice i škole).

Tečaj je organiziran u sklopu programa Europass Teacher Academy, a okupio je ukupno 16 sudionika iz cijele Europe s ciljem razvoja konkretnih strategija i planova za uvođenje održivih praksi u škole.

Program je obuhvaćao teme poput navika održivog življenja, mitova o održivosti, zelenog pranja greenwashing), klimatskih promjena te održive mode. Polaznici su sudjelovali i u praktičnim radionicama poput izrade ekološki prihvatljivog sapuna i recikliranja papira te su izradili vlastite akcijske planove za održivost koji se mogu implementirati u školama.

Osim predavanja i radionica, program je uključivao i terenske aktivnosti poput posjeta lokalnoj kooperaciji Rizoma, gradskom vrtu te kulturnih razgledavanja Lisabona i prekrasnih gradića u okolici Lisabona.

Sudjelovanjem na ovom tečaju nastavnice su dodatno osnažile svoje kompetencije u području obrazovanja za održivi razvoj, što će doprinijeti daljnjoj modernizaciji i ekološkoj osviještenosti u radu Industrijsko-obrtničke škole Virovitica.

Tijekom predstavljanja škola i razmjene iskustava, nastavnice su također promovirale Republiku Hrvatsku i grad Viroviticu, s ponosom ističući bogatu tradiciju, turizam i obrazovni sustav svoje sredine.

(icv.hr, mn)