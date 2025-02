Četiri etaže Dvorca Pejačević ispunjene svim generacijama, od 7 do 77 godina, utjelovljeni Rimljani, otvorenje izložbe, detektivska posla i drevne društvene igre – sve to i još puno više obilježilo je ovogodišnju, sedamnaestu po redu, Noć muzeja u Gradskom muzeju Virovitica.

Podsjetimo, ova već tradicionalna manifestacija održava se svakog posljednjeg petka u siječnju i ove godine pada na 31. siječnja, a sve sadržaje objedinjuje pod nazivom “Muzeji – vidljivi i nevidljivi”.

BESPLATNO „KULTURNO UZDIZANJE“ ZA SVE GENERACIJE

“Noćne šetnje” u Gradskom muzeju Virovitica počele su u 18:00 sati i na rasporedu su tijekom cijelog trajanja manifestacije, sve do 01:00 sat u noći. Posjetiteljima je, kao i svake godine do sada, omogućeno besplatno razgledanje stalnih postava virovitičkog Muzeja – Drveno doba i Povijest grada i dvorca, no uz stalni postav, Muzej je pripremio i radionicu naziva “Muzejska detektivska posla” na kojoj su najmlađi posjetitelji s muzejskom pedagoginjom Anjom Brabec Žeravica imali priliku istražiti zanimljivosti povezane s dvorcem Pejačević i njegovom prošlosti.

– Iako je ovo dvadeseta po redu nacionalna Noć muzeja, u Gradskom muzeju Virovitica kasnili smo par godina, pa je tako nama u tijeku 17. Noć muzeja. Kao i svake godine, pokušali smo prilagoditi program kako bi za svakoga imali ponešto. Počeli smo s radionicama za naše najmlađe posjetitelje, a koliko sam uspjela vidjeti, i djeca i roditelji izvrsno reagiraju na takve aktivnosti. Tu je i otvorenje izložbe gostujućeg Muzeja antičkog stakla iz Zadra, a šećer na kraju, kako već običaj nalaže, jest zatvaranje Noći muzeja koncertom kojemu se posebno veselimo i koji smo dugo željeli ostvariti – objašnjava nam Mihaela Kulej, ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, pritom osvrnuvši se na samu pripremu ove neobične muzejske večeri.

– Ljudi često pomisle kako je riječ o nečemu što se samo postavi i razgleda, no naše pripreme čitavog programa započele su još prošloga ljeta, kada smo komunicirali s gostujućim muzejom u Zadru, ali i osmišljavali sve ove dodatne programe koji zadovoljavaju krovnu temu Noći muzeja, “Muzeji – vidljivi i nevidljivi”. Želim posebno pohvaliti sve djelatnike Gradskog muzeja, ukupno nas 15, koji su sudjelovali u cjelokupnoj pripremi. Jako smo dobar kolektiv koji se međusobno podržava i nikome nije problem uskočiti izvan okvira vlastitog radnog mjesta. Isto tako, željela bih izdvojiti našu kustosicu Arheološkog odjela Sanju Baškarad koja je došla na ideju ostvarenja jedne ovakve izložbe, kao i cijelu tehničku službu koja ju je ostvarila – dodaje Kulej, zaključivši kako su izrazito zadovoljni ovogodišnjim odazivom građana svih generacija.

Program Noći muzeja „po defaultu“ je populističkog karaktera, ujedno bivajući odličnom prilikom i pozivom ljudima koji možda ne prakticiraju odlazak u muzeje tijekom godine, da dođu i uživaju u interaktivnim programima, razgledaju postav te sudjeluju na radionicama. Ova posebna muzejska noć također je prilika za prezentaciju kulturnog bogatstva koje mali grad poput Virovitice – itekako ima.

– Danas svi zajedno možemo biti posebno sretni i zadovoljni što smo ovdje i uživamo u ovako zanimljivim i ispunjenim programima, ali isto tako, možemo biti sretni što naši gosti imaju priliku uvjeriti se što sve naša Virovitica nudi i na neki način – prenijeti dobre vibracije iz Virovitice u Zadar. Ono što je važno reći, igre se nastavljaju i danas. Treba se igrati i treba sačuvati to dijete u sebi. U društvenim igrama ljudi otkrivaju svoje karaktere, ali bitno je ostati velik i kada gubiš, prihvatiti to na jedan zdrav način jer – i kada izgubiš, igraš dalje – osvrnuo se na današnju izložbu antičkih igara gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, potom pozdravivši sve koji su večeras odvojili svoje vrijeme upravo za posjet muzeju.

RIMLJANI I NJIHOVA ZALUĐENOST – IGRAMA

Tijekom ove posebne večeri rezervirane za kulturno uzdizanje svih građana, kroz Muzej su prošetali i antički Rimljani, „šetači“ s kojima su se mnogi posjetitelji i fotografirali, a posebno oduševljenje izazvali su kod mališana. Jedan od večerašnjih Rimljana je i Zlatko Baković, djelatnik Gradskog muzeja Virovitica.

– Večeras utjelovljujem rimskog vojnika iz prvog stoljeća. Moram priznati, osjećaj je poseban i veoma zanimljiv, posebice mlađoj populaciji koja izvrsno reagira na samu pojavu Rimljana. Ipak, nisu svi jednako reagirali, poneki mališan se i uplašio, poput mojega sina koji na prvu nije primijetio tatu ispod svog tog oklopa (smijeh) – govori nam Zlatko Baković, opremljen mačem, štitnikom, kacigom i ostalim zaštitnim oklopom.

Noć muzeja, kao i prethodno spomenuti Rimljani, izazvali su pozitivne reakcije i kod djevojčice Mihaele, ali i njezina brata.

– Danas sam istraživala neke nove stvari i saznala svašta, poput toga kako su ljudi prije živjeli u Dvorcu Pejačević i kako je Virovitica nekada izgleda. Vidjela sam i Rimljane, zanimljivi su – otkriva nam sedmogodišnja djevojčica Mihaela, čiji je brat u pozadini samo kratko dobacio da su Rimljani bili – predobri!

Šetnja Rimljana bila je samo uvod u glavni dio večeri – otvorenje gostujuće izložbe „Kocka je bačena – drevne društvene igre na ploči“ koja je u Gradski muzej došla iz Muzeja antičkog stakla iz Zadra.

Na ovoj interaktivnoj izložbi posjetitelji su mogli istražiti uz koje su se društvene igre zabavljali stanovnici drevne Mezopotamije, Egipta, antičke Grčke i Rima. Kako bi čitavu stvar “malo začinili”, djelatnici Muzeja posjetiteljima su ponudili i mogućnost igranja nekih od igara s izložbe, kako bi provjerili svoje igračke sposobnosti.

– Kao što sam naziv kaže, izložbom ćemo ispričati jedan poseban svijet drevnih antičkih igara koje su se igrale na raznim pločama. Okosnicu svega čine stakleni žetoni koje smo u velikom broju našli u Zadru, točnije u zadarskoj nekropoli, a koji se povezuju sa zagrobnim životom jer su se tadašnje igre stavljale u grobove. Prije svega, tu su igre slične današnjoj „Čovječe ne ljuti se“, zatim razne misaone igre kao što je rimski latrunkuli, najsličniji današnjem šahu. Tu su i razne kombinacije igara s kockom, šarolik splet igara koje su u raznim oblicima preživjele sve do danas – ustvrdio je Berislav Štefanac, muzejski savjetnik Muzeja antičkog stakla u Zadru.

Rimljani su bili itekako maštoviti, kažu stručnjaci, a zahvaljujući antičkim izvorima, možemo iščitati kako su i sami rimski carevi bili zaluđeni igrama, toliko da su pojedini za svoje kočije naručivali posebne igrače ploče kako bi mogli igrati i na putu. Posljedice toga bile su toliko snažne da su se donosili zakoni da se kocka zabrani.

– Igre su oduvijek uživale veliku popularnost, a kako ih pratimo u različitim arheološkim kontekstima, njihova pojavnost seže sve do petog tisućljeća prije Krista. Tako je nastala i ova izložba, čija je izrada trajala nešto duže zbog slabo zastupljene tematike u literaturi. Trebalo nam je dosta vremena da nađemo relevantne podatke, posebice o pravilima tih igara, iako se za dosta njih niti ne znaju točna pravila, već se pretpostavljaju. Ujedno bih željela zahvaliti Gradskom muzeju Virovitica na doista krasnoj suradnji. Divan kolektiv i divan muzej u prekrasnom gradu, nadamo se da je ovo tek početak jedne lijepe i dugogodišnje suradnje – zaključuje Anamarija Eterović Borzić, muzejska savjetnica Muzeja antičkog stakla u Zadru.

Za kraj večeri, posjetitelji su se zagrijali koncertom Sudar Percussiona, a potom i glazbenika koji su demonstrirali vještine sviranja na cajon udaraljkama u kombinaciji s body percussion tehnikom. Svi zainteresirani mogli su usavršiti neke od navedenih vještina na praktičnoj radionici koja je potom uslijedila.

„Noćnim šetnjama“ u virovitičkom Muzeju, uz gradonačelnika Kirina i mnogobrojne okupljene posjetitelje, prisustvovali su i zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek Golinac, pročelnik za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica, pročelnica Službe za poslove župana i opće poslove VPŽ Jasna Abramović te pročelnik Službe za pravne poslove i lokalnu samoupravu VPŽ Ivan Horvat. Ukratko, još jedna Noć muzeja uspješno je realizirana – kulturno obogativši sve one koji su u njoj uživali.

(icv.hr, dj)