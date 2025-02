Da je u crkvi sv. Roka Virovitica čak 267 anđela na oltarima i slikama, čemu služe tri pojasa na kordi koju franjevci nose oko svoga habita te zašto se knjiga mora oprati u vodi prilikom restauracije – sve to i puno više otkrili su večeras (petak) posjetitelji Franjevačkog muzeja u Virovitici, a koji se po drugi put uključio u nacionalnu manifestaciju Noć muzeja.

Od 17 sati, kada je program počeo aktivnostima za djecu i mlade, pa sve do 22 sata, posjetitelji su prošli trasom liturgijske, kulturne i povijesne baštine koju su činili sama barokna crkva, sakristija, samostanski klaustar, Franjevački muzej (riznica), blagovaonica i suvenirnica. Podsjetimo, ovogodišnja Noć muzeja sve je sadržaje objedinila pod nazivom “Muzeji – vidljivi i nevidljivi”.

U dječjem programu, u kojem su uz školarce, sudjelovali i mališani Igraonice Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, kroz posebnu aktivnost pod nazivom “Tajne na dohvat ruke – vidjeti nevidljivo“ djeca su kroz istraživanje skrivenih predmeta dodirom razvila maštu i znatiželju, a kroz kratka objašnjenja naučila o važnosti i povijesti sakralnih i kulturnih predmeta. U deset kutija bili su postavljeni pomno izabrani predmeti koji povezuju vidljivu i duhovnu stvarnost, poput ključa koji otključava ne samo vrata na crkvi i samostanu, već i simbolizira „ključ od vrata Raja“ i sv. Petra, zvonca kojim se označavaju važni dijelovi liturgije i velika zvona na tornju, pero koje simbolizira anđela – kip, motiv na slici, ali i anđela čuvara, prazne ampulice i šprice kao simbol ljekarništva kojim su se franjevci bavili u prošlosti, ali i „duhovnih lijekova“ koje vjernici imaju na raspolaganju…

Djeca su uživala u otkrivanju poveznice između vidljive i nevidljive stvarnosti, a upravo je to bio bit, kaže fra Krunoslav Albert, župni vikar, koji naglašava kako je Noć muzeja bila prilika zastati i nad onim svakodnevnim što se u crkvi može vidjeti, ali ovaj put razgledati u drugom kontekstu.

Posebnu atmosferu pripremili su posjetiteljima restauratori, supružnici Jelena Piasevoli Mikac i Velimir Mikac iz tvrtke Kustoda iz Zagreba, koji su zainteresiranima otkrili vještine konzervacije i restauracije starih knjiga.

Kustoda je poznata po radu na knjižnoj i arhivskoj građi čija su podloga papir, koža, pergamena, platno i svila; zub vremena unatrag vraćaju za knjige, dokumente, isprave, novine, albume za fotografije, grafikama, crtežima, kartama…

Prezentirali su rad na očuvanju knjižne građe vezane uz samostanske i druge knjižnice, s naglaskom na virovitičku franjevačku knjižnicu i inkunabulu koja joj pripada.

-Riječ je posebnoj i vrijednoj inkunabuli, Bibliji, a koja se po svom formatu i obilježjima svrstava u malo, džepno izdanje, možemo slobodno reći “Bibliji za siromašne”. No, ona je sve samo ne to – istaknula je Jelena Piasevoli Mikac. Ona i suprug Velimir približili su publici zahtjevan, odgovoran i nadasve kompleksan posao restauracije te knjige, posao koji može potrajati i do dvije godine i u koji je uključeno ne samo odvajanje knjige od korica i svakog lista, već i pranje, slaganje, obnova stranica, šivanje i vraćanje u prvobitan oblik.

-Kod restauracije je najvažnije da knjiga zadrži svoj izvoran izgled i oblik, ali i to da se nakon restauracije može koristiti – napominje V. Mikac. Nakon predavanja u Dvorani sv. Franje, zainteresirani su ostali u razgovoru sa supružnicima, a koji su im odgovarali na pitanja vezana uz vrstu papira, materijale koje koriste, tehniku restauracije, vrijeme potrebno za konzervaciju knjiga i drugih dokumenata, kao i stupnju obrazovanja nužnom za ovaj specifičan posao.

Od 19 do 22 sata posjetitelji su imali prilike vidjeti slike, kipove, namještaj, liturgijsko posuđe i ruho, stare i rijetke knjige, pokaznice, kaleže, apotekarsku opremu, fotografije i arhivsku građu, a koja se nalazi u Franjevačkom muzeju i riznici, a koja nije uvijek na ovaj način dostupna javnosti.

-I ove godine mnogima je dah uzela prekrasna knjižnica s više od 5 tisuća knjiga iz perioda od 16. do 18. stoljeća, a koje donose znanje i iskustvo franjevaca koji su osim pučke škole koju su držali na ovom području bili i kulturnjaci, skladatelji, ranarnici, ljekarnici. Drago nam je što smo imali prilike posjetiteljima omogućiti uvid i u našu samostansku blagovaonicu, u kojoj mi braća franjevci svaki dan provodimo svoje vrijeme, uz molitvu, a koja je izložbeni prostor svoje vrste, zahvaljujući rijetkim, izvornim slikama koje krase strop i zidove. Prema prvim procjenama, posjetilo nas je nešto više od 400 ljudi i vjerujem da ćemo slijedeće godine otkrivati nešto novo i drugačije – rekao je župnik fra Ivica Jagodić.

Na Noć muzeja u Franjevački samostan obitelj Badrić došla je po drugi put do sada, a posebnu pozornost privukle su ih orgulje i detalji koje nisu imali prilike vidjeti prošle godine. Jakov i Lovro istaknuli su kako im je sve bilo lijepo, osobito samostanska potraga za blagom, u kojoj su išli po tragovima skrivenima u riznici i muzeju i koji skrivaju važnost za duhovnu i kulturnu baštinu ove virovitičke župe.

(icv.hr, mlo)