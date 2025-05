Svjetski dan higijene ruku, koji se svake godine obilježava 5. svibnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), jučer, 9. svibnja, obilježen je i u Općoj bolnici Virovitica. Ovogodišnja tema kampanje „SAVE LIVES: Clean Your Hands“ glasi: „It might be gloves. It’s always hand hygiene.“ – poruka kojom se naglašava da upotreba rukavica ne zamjenjuje pravilnu higijenu ruku, te se promovira odgovorno korištenje rukavica i higijena kao temelj strategija za sprječavanje infekcija.

Događaj je organizirao Tim za kontrolu bolničkih infekcija u suradnji s Društvom za prevenciju i kontrolu infekcija. Ključno predavanje održala je Nadica Škalić, sestra za prevenciju intrahospitalnih infekcija, a osim bolničkog osoblja, prisustvovali su i učenici 5. razreda medicinskog smjera Tehničke škole Virovitica.

Nakon predavanja sudionici su razmijenili znanja i iskustva, a u edukativnom kvizu o pravilnoj higijeni ruku mogli su osvojiti prigodne majice. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti svakodnevne higijene ruku, osobito u zdravstvenim ustanovama, ali i utjecaju zaštitne opreme na okoliš.

(icv.hr, lk)