Virovitički Gradski vijećnici danas, 26. lipnja, održali su 2. redovnu sjednicu u novom sazivu. Na dnevnom redu se našao niz točaka, među kojima se većina odnosila na razmatranja godišnjih izvješća o radu gradskih tvrtki i ustanova, a sjednica je započela aktualnim satom.

Vijećnik Hrvoje Belobrk (HDZ-HSLS) postavio je pitanje vezano uz raspodjelu poljoprivrednog zemljišta na području grada i moguće prosvjede poljoprivrednika, poput onih nedavnih u Novoj Bukovici. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik Ivica Kirin je istaknuo kako je sve završeno.

– Pribavljene su sve suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede i Državnog odvjetništva, te su svi zakupci uvedeni u posjed, što znači da smo prvi natječaj završili u potpunosti. Istina da cijeli postupak dugo traje, naš je započeo 2021. a suglasnost je dobivena 2024. godine. Važno je naglasiti da Ministarstvo vrlo detaljno kontrolira svu dokumentaciju, te da vraća sve na doradu ako uoči bilo kakvu nepravilnost. To napominjem u kontekstu najave prosvjeda u nekim općinama kao i nezadovoljstvom nedobivanjem poljoprivrednog zemljišta, i zato vjerujte, općinska i gradska povjerenstva ne mogu nikome, ni na koji način omogućiti dodjelu zemljišta ako poljoprivrednik za to nema svu formalno pravnu dokumentaciju. Podatak „svi znaju da se ja bavim poljoprivredom“, ili „svi znaju da ja imam stoku“ nije dovoljan razlog za dobivanje zemljišta – rekao je Kirin, dodavši da mu je žao što je dio poljoprivrednika kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost ostao bez zemljišta zbog prednosti koju su imali mladi poljoprivrednici, a koja je kao takva propisana zakonom, čak i ako im je poljoprivreda drugi izvor prihoda.

Jedno od pitanja ticalo se i odluke osnivanja Javne ustanove za razvoj turizma i sporta Grada Virovitice – SPOT Virovitica, a koju su vijećnici u nastavku sjednice izglasali. Gradonačelnik Kirin je istaknuo kako njeno osnivanje donosi značajne prednosti.

– Prije svega, takva bi javna ustanova omogućila centralizirano i profesionalno upravljanje imovinom, što bi dovelo do veće učinkovitosti i transparentnosti. Trenutno je upravljanje gradskim prostorima fragmentirano između više gradskih odjela. Jedinstvena javna ustanova mogla bi optimizirati procese, od izdavanja u zakup i naplate, do održavanja i strateškog planiranja korištenja prostora. Za sam početak javna ustanova bi upravljala prostorom podruma Dvorca Pejačević te prostorom Centra kulture Vanadis. S obzirom na veliki broj projekata koji su u procesu realizacije od strane Grada Virovitice, među kojima izgradnja ,Bazensko sportsko-turističkog centra Virovitica, završetak uređenja prostora na SRC Vegeška, uređenje Virovitičkih ribnjaka i izgradnja turističkih sadržaja, uvelike bi se olakšalo upravljanje takvim prostorima u budućnosti – rekao je Kirin te dodao kako je na osnivanje javne ustanove umjesto trgovačkog društva odlučeno iz više razloga.

– Primarna svrha javne ustanove nije ostvarivanje profita, već obavljanje djelatnosti od javnog interesa. U ovom slučaju, to je učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom u svrhu općeg dobra građana grada Virovitice. Iako će ustanova generirati prihode od zakupa, ti prihodi će se reinvestirati natrag u održavanje i razvoj gradskih prostora, ili usmjeravati u gradski proračun za druge javne potrebe. Trgovačko društvo, s druge strane, po svojoj prirodi teži maksimiziranju profita za svoje vlasnike, što bi u slučaju gradske imovine moglo dovesti do prioritiziranja financijskog dobitka ispred strateškog razvoja grada ili socijalnih potreba. Javne ustanove podliježu strožim pravilima transparentnosti i nadzora od trgovačkih društava. Njihovo poslovanje regulirano je posebnim zakonima i propisima koji se odnose na javne ustanove, uključujući obvezu javne objave financijskih izvješća, planova rada i odluka – naglasio je Kirin.

Vijećnik Belobrk ponovno je potaknuo pitanje izgradnje bazena u Virovitici i prijevoz građana na bazene u Barcs koje je krenulo u petak, 20. lipnja.

– Projekt se trenutno preprojektira, izrađuje se nova dokumentacija koja treba biti gotova do 1. listopada. U studenome ide podnošenje prijave projekta Ministarstvu regionalnog razvoja, a do kraja godine očekujemo odobrenje, nakon čega će biti raspisan natječaj. Znam da se dugo čeka, ali prvi model bazena je bio pripremljen za Ministarstvo turizma koje je tražilo puno sadržaja koji na ovom natječaju nije potreban pa smo od tih ušteda dobili priliku za projektirati zatvoreni plivački bazen, što i je bila želja sportskih klubova, ali i građana. Taj će bazen služiti tijekom cijele godine – rekao je Kirin, te dodao da je u tijeku i planiranje projekta za geotermalnu bušotinu koja bi grijala cijeli kompleks.

– Razlog zašto ponovno organiziramo prijevoz na bazene u Barcs je taj što su to građani i tražili. Najviše korisnika prijevoza su umirovljenici i roditelji s djecom koji preferiraju Barcs jer je blizu. Grad je u tom pogledu slušao potrebe korisnika – rekao je Kirin.

Pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica, pojasnio je kako je u dogovoru s građanima određen red vožnje.

– Autobus ide petkom, subotom i nedjeljom u 15:30 s Autobusnog kolodvora u Barcs i vraća se u 20 sati. Kompletan trošak snosi Grad Virovitica. S građanima je ta satnica dogovorena iz razloga što u tom terminu mogu kupiti kraću, jeftiniju ulaznicu za bazene, a i dalje im ostaje dovoljno vremena za kupanje – rekao je Bjelica, dodavši da će autobus zainteresirane građane prevoziti sve do nedjelje, 7. rujna.

Pročelnik Bjelica je odgovarao i na pitanje o nabavci radnih materijala osnovnoškolcima u virovitičkim školama. Rekao je kako će učenike na klupama dočekati besplatni udžbenici, koje osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za sve osnovnoškolce, kao i radni materijali za učenike od 1. do 4. razreda, koje osigurava Grad Virovitica.

– Grad će, kao i svake godine, kupiti radne materijale za učenike od 1. do 4. razreda škola kojima je osnivač: OŠ Vladimir Nazor i OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, kao i za Katoličku osnovnu školu. U Centru za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku dr. Terezija Salaj Rakić besplatni radni materijali bit će kupljeni za sve učenike – rekao je Bjelica.

Vijećnik Belobrk postavio je pitanje i pročelniku Sabi vezano uz završetak radova u Ulicama kralja Petra Krešimira IV. i Lavoslava Ružičke.

– Završetak je u planu do kraja 2025. godine. Do produženja trajanja radova došlo je zbog rekonstrukcije plinskih instalacija. HEP Plin je pri kraju sa svojim dijelom, a mi smo, što se tiče radova na 60 posto. Trenutno Ceste Bjelovar rade na proširenju postojećeg kolnika u Ulici kralja Petra Krešimira IV. Spojna cesta Ulica Zrinski vrt – Strossmayerova. Cijeli projekt bi do kraja godine trebao biti gotov – rekao je Sabo.

Vijećnik Marko Slavić (SDP-HSPD-HSS) postavio je pitanje gradonačelniku o pomacima u sudskom sporu Grada sa Zagrebačkom bankom.

– Što se tiče postupka protiv Zagrebačke banke, kao što znate, na prvostupanjskom i drugostupanjskom sudu naša tužba je odbijena. Nakon toga smo pripremali ustavnu tužbu, no kao jedinica lokalne samouprave nemamo pravo podnijeti takvu tužbu. Trenutno čekamo mišljenje Ustavnog suda u vezi predmeta, kako bismo vidjeli postoji li pravna osnova za nastavak postupka. Smatram da način na koji je sud donio presudu postavlja ozbiljna pitanja – prije svega, o odgovornosti banaka. Mi smo u tu tužbu išli tek nakon što smo imali stručna vještačenja koja su ukazivala barem na djelomičnu odgovornost banke. Da to nije bilo tako, u postupak ne bismo ni ulazili. A sad se postavlja pitanje – ako sudovi tvrde da banka nije odgovorna za sigurnost vaših računa, onda zašto smo svi prisiljeni držati novac u bankama? – rekao je Kirin, dodajući da ako banke nisu dužne čuvati račune i spriječiti zlouporabe, onda to pitanje nadilazi pravne okvire i postaje političko pitanje.

– Zašto se svi građani, poslovni subjekti, javne i privatne institucije obvezuju na poslovanje preko banaka ako te iste banke ne snose nikakvu odgovornost? Mi smo s naše strane pravno poduzeli sve što smo mogli. Nastavit ćemo tražiti pravne puteve i ići ćemo i na međunarodne instance ako bude potrebno. Ja osobno ću učiniti sve što mogu da se ovaj slučaj razjasni do kraja – rekao je Kirin.

Vijećnik je potaknuo i pitanje sve većeg broja maloljetnika mlađih od 14 godina koji upravljaju električnim romobilima te predstavljaju opasnost i za sebe i druge sudionike u prometu.

Gradonačelnik Kirin je istaknuo kako su i Grad i policija svjesni tog problema te kako je policija počela pojačano kontrolirati i sankcionirati takve prekršaje.

– Policija sve češće intervenira – zaustavlja ih i kontaktira roditelje. Moram jasno reći – najveća odgovornost nije na Gradu, nije ni na policiji. Mi svi reagiramo tek kada se nešto dogodi. Prva i najveća odgovornost je na roditeljima. Ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da neki roditelji svojoj djeci od 11, 12 ili 13 godina kupuju romobile koji mogu voziti 20, 25 pa i više kilometara na sat, i puštaju ih same u promet. Ta djeca nemaju kacige, nemaju iskustva u prometu i ne shvaćaju opasnosti. A često se voze po cesti, među automobilima, potpuno nezaštićeni – rekao je gradonačelnik ističući zakonsku zabranu upravljanja električnim romobilima mlađima od 14. godina.

– Djeca su ranjiva skupina, i kao roditelji moramo biti svjesni rizika. Ako biciklisti, koji su sporiji i iskusniji, imaju problema u prometu – kako će se onda snaći dijete s električnim romobilom? – pita gradonačelnik.

Na pitanje o zadovoljstvu građana dimnjačarskim uslugama koje im odnedavno obavlja gradska tvrtka Poslovni park d.o.o, odgovarao je direktor Matija Mustač.

– Prema dosadašnjim informacijama svi građani su zadovoljni uslugom. Zaposlili smo dva djelatnika koji su iskusni dimnjačari, koji su radili kod prethodnog koncesionara. Povratne informacije su pozitivne. Grad je u potpunosti uskladio cijene s privatnim koncesionarom, gospodinom Pasarićem, tako da nema razlike u tarifama između istočnog i zapadnog dijela grada. Tako je osigurana pravednost i transparentnost, uz minimalne prilagodbe u odnosu na cijene od prije deset godina – rekao je Mustač.

Vijećnik Siniša Prpić (HSPD) postavio je pitanje o poskupljenju cijene usluge odvoza otpada i vode.

Gradonačelnik Kirin je rekao da te odluke o poskupljenju još nisu donesene niti raspravljene. Istaknuo je kako voda nije poskupjela od 2012. godine te će se vjerojatno, sukladno rastu svih cijena energenata vjerojatno morati podići, no kako ništa još nije odlučeno.

– Cijene tih usluga držali smo najnižima mogućima, voda nije poskupjela od 2012. godine. Svjesni smo inflacije i rasta troškova, te koliko to ugrožava ionako najugroženije kategorije u društvu. Kao Grad smo tu da pomognemo onima kojima je stvarno pomoć najpotrebnija, i to ćemo učiniti – rekao je, između ostalog, Kirin.

Direktor tvrtke Virkom Damir Marenić rekao je kako je u tijeku pripajanje drugih vodnih tvrtki s područja županije u Virkom.

– Znači mi moramo tek napraviti jednu pravu detaljnu analizu svih troškova i potreba cijelog našeg uslužnog područja da bi došli sa bilo kakvim prijedlogom nove cijene. Tu cijenu mi samo predlažemo, ona ide Vijeću za vodne usluge na analizu i tek naknadno na gradska i općinska vijeća na izglasavanje. Zaista je sada nezahvalno uopće prognozirati koliko će to povećanje biti – rekao je Marenić.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su nastavili sa izglasavanjem 26 točaka dnevnog reda, među kojima i rebalans proračuna, a koji je povećan za 3.723.000 eura te sada iznosi 65.023.000 eura. Donesena je i odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice, a cijeli dnevni red i detalje donesenih odluka možete pronaći OVDJE.

(icv.hr, mp)