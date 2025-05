Udruga HVIDRA-a Virovitica danas, 5. svibnja, je u restoranu Vereucha u Virovitici održala izvještajno-izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednika Udruge u narednom mandatu ponovno izabran dosadašnji predsjednik Mirko Poljanac, dok je njegov zamjenik u novom mandatu Josip Viljevac.

Tom prigodom predsjednik Poljanac podnio je vrlo iscrpno izvješće o radu u prošloj godini ističući glavne zadatke, kao što je na prvom mjestu briga o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

-S tim ciljem im pomažemo u rješavanju svakodnevnih problema, osiguravanja statusa branitelja, dobivanja stipendija i mjesta u učeničkim domovima za njihovu djecu, kao i u rješavanju stambene problematike branitelja i članova njihovih obitelji. Također, vodimo brigu o njihovom zdravstvenom stanju te s tim ciljem, u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja podružnicom VPŽ i Općom bolnicom Virovitica, organiziramo sistematske liječnike preglede naših članova i drugim hrvatskih branitelja. U tome veliku pomoć i podršku imamo od HVIDRA-e RH na čelu s predsjednikom i saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, Virovitičko-podravskom županijom i županom Igorom Androvićem, Gradom Viroviticom i gradonačelnikom Ivicom Kirinom, kao i općinama Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač i Suhopolje na čelu s njihovim načelnicima. Veliku podršku i pomoć u našem radu imamo od Policijske uprave VPŽ na čelu s načelnikom Marcelom Štrokom i njegovim zamjenikom Nenadom Križićem koji je ujedno i predsjednik HVIDRA-e Slatina, kao i od HVIDRA-e VPŽ na čelu s predsjednikom Matom Bubašem te se svima njima zahvaljujem. Osim toga redovna aktivnost nam je obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, sudjelovanje na braniteljskim izletima i natjecanjima, kao i organizacija događaja vezanih uz obljetnice stradanja virovitičkih branitelja i policajaca u Domovinskom ratu – naveo je između ostalog važnije aktivnosti u prošloj godini, a vođeni dobrim iskustvima i odazivom branitelja, većina tih aktivnosti provodit će se i do kraja ove godine što je i jednoglasno prihvaćeno u predloženom planu rada za ovu godinu koji je podnio novi stari predsjednik Mirko Poljanac.

Nakon toga uslijedila je i riječ gostiju, a čestitke su uputili predsjednik UDVDR VPŽ i Grada Virovitice Vlado Paurić, predsjednik UHBDR VPŽ Josip Perović, predsjednik Kluba 50. samostalni bataljun Antun Grizelj, predstavnici Hrvatskog časničkog zbora, HVIDRA-e Orahovica i ostali predstavnici braniteljskih udruga. Ispred Policijske uprave VPŽ, uz nazočnost načelnika Marcela Štroka. Čestitke novom predsjedništvu virovitičke HVIDRA-e uputio je njegov zamjenik Nenad Križić, a u ime HVIDRA-e VPŽ i Odbora za ratne veterane VPŽ predsjednik Mato Bubaš. Na skupštini su nazočile i djelatnice Ministarstva hrvatskih branitelja Područnog ureda Virovitica na čelu s voditeljicom Marinom Kraljić.

U ime županije i župana Igora Androvića, čestitke novom vodstvu HVIDRA-e Virovitica uputio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok te podsjetio sve nazočne da je prije nekoliko dana održano potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2025. godini.

-Potpisali smo ugovore s braniteljskim udrugama za aktivnosti koje su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju. Trideset udruga prijavilo je 48 projekata, a Županija je za njih izdvojila 48 tisuća eura. Raspon dodijeljenih sredstava je od 300 eura pa do tri tisuće eura, ovisno o kakvim aktivnostima se radi. To su aktivnosti poput očuvanje digniteta i promicanje istine o Domovinskom ratu, socijalna i psihološka pomoć našim hrvatskim braniteljima za podizanje kvalitete života njih i njihove obitelji. Dakle, upravo za one aktivnosti koje su težište rada i udruge HVIDRA-e Virovitica – napomenuo je Mijok.

Na kraju se svima obratio i gradonačelnik Ivica Kirin koji rad HVIDRA-e Virovitica prati od počeka svog stupanja na mjesto gradonačelnika Virovitice.

-Grad Virovitica i ja osobno uvijek smo stajali uz bok našim braniteljima, posebice najbrojnijim braniteljskim udrugama među kojima je i HVIDRA Virovitica. Nikada nismo, i ne smijemo zaboraviti da se tijekom Domovinskog rata stvaralo ono o čemu su Hrvati sanjali stoljećima jer upravo ovdje na tim prostorima stvorena je Republika Hrvatska. Za to su zaslužni svi hrvatski branitelji kojima zahvaljujemo. Stoga je naša dužnost da sjećanje na Domovinski rat i hrvatske branitelje prenosimo na generacije koje dolaze, a najbolji način za to je obilježavanje obljetnica, kao i prikupljanje i pohrana pisane dokumentacije, fotografija i filmova iz Domovinskog rata, naravno i sve ostalo što će govoriti o istini o Domovinskom ratu, herojima i u budućnosti. Osim toga stvorili smo preduvjete za realizaciju jednog velikog i značajnog projekta – izgradnju Veteranskog centra. Za potrebe tog centra bilo je nužno uskladiti plan s tehničkim i infrastrukturnim zahtjevima projekta. Veteranski centar, predviđen je kao objekt kapaciteta s više od 110 kreveta s ukupnom vrijednošću od 15 milijuna eura. Svi su preduvjeti sada stvoreni kako bi se izgradnja mogla provoditi kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti – istakao je jedan od važnijih projekata što Grad Virovitica provodi za hrvatske branitelje gradonačelnik Ivica Kirin.

U glazbenom dijelu izvodeći hrvatsku himnu nastupio je ženski vokalni kvartet Glazbene škole Jana Vlašymskog Virovitica.

(icv.hr, bs)