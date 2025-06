U restoranu Strukovne škole u Virovitici, danas, 20. lipnja, je održana redovna izvještajna skupština Hrvatskog časničkog zbora grada Virovitice.

Uz članove HČZ na skupštini su nazočili i brojni gosti, pripadnici braniteljskih udruga, predstavnici lokalne samouprave i drugi gosti, među kojima i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Ivančica Fett-Škvarić, načelnik Općine Gradina Josip Vučemilović Jurić i drugi.

Podnoseći izvješće o radu u prošloj godini i dijelu ove godine, predsjednik Davor Špoljarić izvijestio je kako je Časnički zbor uspješno obavio sve svoje planirane aktivnosti.

-Obilježeni su svi bitni hrvatski blagdani i obljetnice vezane uz Domovinski rat, kako na području Virovitice, tako i na prostoru cijele Hrvatske. Jedna od naših važnijih aktivnosti je prenošenje istine o Domovinskom ratu mlađim naraštajima, a tim povodom nazočimo u školama gdje održavamo prigodna predavanja učenicima i djelatnicima. Željeli bi da to postane praksa u svim školama u gradu i županiji jer to je najbolji način da se istina o Domovinskom ratu i hrvatskim bojovnicima nikada ne zaboravi – rekao je Špoljarić koji je tom prigodom istakao i nedavni Susret hrvatskih časnika iz cijele Hrvatske koji se održao u Virovitici.

-Impresije s ovog trodnevnog susreta koji se sastojao od edukativnih predavanja, posjeti znamenitostima i drugim sadržajima u Virovitici i naravno, zajedničkim druženjem bile su odlične što nam je najveća zahvala. Osim svim našim članovima koji su sudjelovali u organizaciji tih Susreta, posebno zahvaljujem Virovitičko-podravskoj, županu Igoru Androviću i njegovom zamjeniku Mariju Klementu, gradu Virovitici i gradonačelniku Ivici Kirinu sa suradnicima, Općini Gradina i načelniku Josipu Vučemiloviću Juriću, kao i svim predstavnicima braniteljskih udruga s područja Virovitice, posebice UDVDR grada Virovitice i žepanije na čelu s predsjednikom Vladom Paurićem – rekao je između ostalog Davor Špoljarić koji je nakon tog predložio i plan rada za ostatak godine koji je i jednoglasno usvojen.

Pred kraj skupštine, pozdrave HČZ Virovitica uputili su i gosti, predsjednik UHBDDR VPŽ Josip Perović, predsjednica Udruge roditelja poginuli hrvatskih branitelja Virovitica Anđa Oljačić, predsjednica Udruge supruga poginulih hrvatskih branitelja Melita Harmund, predsjednik UDVDR općine Gradina Marin Viljevac, predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga Virovitica Zvonko Kožnjak, predsjednik UDVDR VPŽ i grada Virovitice Vlado Paurić i drugi.

U ime Općine Gradina zahvalu HČZ Virovitica uputio je načelnik Josip Vučemilović Jurić, zahvalivši na svim aktivnostima koje promiču vrijednost Domovinskog rata.

-Od općine Gradina već tradicionalno imate dobru podršku, a imat će te je i dalje. Bit ćemo s vama u ostvarivanju svih zajedničkih ciljeva koji se odnose na promicanje istine o Domovinskom ratu i brizi o hrvatskim braniteljima s našeg područja – rekao je Josip Vučemilović Jurić.

U ime Grada Virovitice sve nazočne pozdravila je i predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Ivančica Fett-Škvarić koja je pri tome zahvalila HČZ na svim provedenim aktivnostima u obrani digniteta Domovinskog rata.

-Hrvatski časnički zbro nije samo udruga, već i simbol časti, predanosti i odgovornosti koju ste pokazali tijekom Domovinskog rata. Uz to ste i čvrst oslonac i vjerodostojan čuvar vrijednosti na kojemu je nastala moderna hrvatska država. Vašim aktivnim djelovanjem i danas podsjećate da ljubav prema Domovini ne blijedi i da sloboda koju nam je donijela žrtva hrvatskih branitelja nije poklon već zavjet – zahvalila je časnicima Ivančica Fett Škvarić koja je u ime gradonačelnika Ivice Kirina i svoje osobno, obećala i daljnju dobru suradnju Grada Virovitice s braniteljskim udrugama.

Na kraju je sve nazočne pozdravio i zamjenik župana VPŽ Marijo Klement koji je zahvalio svim časnicima na upornosti koju daju za promicanje istine o Domovinskom ratu.

-Iz vaših aktivnosti lako se može iščitati koliko ste ustrajni u svojoj zadaći čuvanja digniteta Domovinskog rata, ali jednako tako i skrbi za svoje članove i ostale hrvatske branitelje. Mi u županiji smo ponosni na vaš rad, a sve to je rezultiralo i s tradicionalnom dobrom suradnjom koju ćemo i dalje nastaviti. Svake godine za to izdvajamo sve više i više sredstava jer svi vi to prije svega i zaslužujete – zaključio je Marijo Klement.

