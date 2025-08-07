Kao uvod u obilježavanje Dana grada Virovitice- Rokova, jučer su u nazočnosti zamjenice virovitičkog gradonačelnika Vlaste Honjek-Golinac, predsjednika Mjesnog odbora Podgorje Milana Krmpotića i Sveti Đurađ Ivana Ćavarušića, predsjednika Matice umirovljeničkih udruga VPŽ Antuna Hana te tajnika Sportske zajednice grada Virovitice Tihomira Majstorovića, šestim kolom u Podgorju nastavljene Virovitičke sportske igre umirovljenika pod motom “Doživjeti stotu”.
Natjecanje je organizirala Koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice u suradnji s Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko–podravske županije i mjesnim odborima, uz tehničko-sudačku podršku Sportske zajednice grada Virovitice i Društva za sport i rekreaciju Podgorje te podršku Grada Virovitice.
Nakon pozdravnih riječi Maje Dukarić, Antuna Hana i Milana Krmpotića, zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac službeno je otvorila natjecanje.
Preko 150 umirovljenika iz devet ekipa, po dvije iz Virovitice i Čemernice te udruge iz Milanovca, Svetog Đurađa, Podgorja, Golog Brda i Korije, natjecale su se u šest disciplina: bacanju potkove i kolutova, nošenju jajeta u žlici, pikadu, visećoj kuglani i kartaškoj igri belot.
U pitoresknom okružju natjecanje je protekao u odličnoj atmosferi i zajedničkom druženju. Sedmo kolo Virovitičkih sportskih igara umirovljenika održat će se u Virovitici 11. kolovoza.
REZULTATI
Bacanje kolutova
1. – 2. mjesto: Podgorje i Golo Brdo s po 8 kolutova
3. – 4. mjesto: Matija Gubec i Korija s po 7 kolutova
5. – 6. mjesto: Sveti Đurađ i Čemernica(Troha) s po 6 kolutova
7. – 8. mjesto: Čemernica (Dukarić) i Virovitica s po 3 koluta
9. mjesto: Milanovac 1 kolut
Nošenje jajeta u žlici
1. mjesto: Golo Brdo 0:42;82
2. mjesto: Matija Gubec 0:49;32
3. mjesto: Sveti Đurađ 0:57;26
4. mjesto: Čemernica (Troha) 0:57;70
5. mjesto: Milanovac 1:03;72
6. mjesto: Čemernica (Dukarić) 1:05;59
7. mjesto: Virovitica 1:10;86
8. mjesto: Podgorje 1:25;59
9. mjesto: Korija 1:35;52
Bacanje potkove
1. mjesto: Čemernica (Dukarić) – 25 bodova
2. mjesto: Sveti Đurađ – 24 boda
3. mjesto: Podgorje – 22 boda
4. mjesto: Matija Gubec – 18 bodova
5. mjesto: Korija – 17 bodova
6. mjesto: Milanovac – 15 bodova
7. mjesto: Čemernica (Troha) – 12 bodova
8. mjesto: Golo Brdo – 10 bodova
9. mjesto: Virovitica – 8 bodova
Pikado
1. mjesto: Čemernica (Troha) – 304 kruga
2. mjesto: Golo Brdo – 271 krug
3. mjesto: Sveti Đurađ – 266 krugova
4. mjesto: Milanovac – 230 krugova
5. mjesto: Matija Gubec – 216 krugova
6. mjesto: Virovitica – 188 krugova
7. mjesto: Korija – 183 kruga
8. mjesto: Podgorje – 171 krug
9. mjesto: Čemernica (Dukarić) – 169 krugova
Viseća kuglana
1. mjesto: Golo Brdo – 127 čunjeva
2. mjesto: Čemernica (Troha) – 118 čunjeva
3. mjesto: Podgorje – 111 čunjeva
4. mjesto: Milanovac – 99 čunjeva
5. mjesto: Korija – 96 čunjeva
6. mjesto: Matija Gubec – 92 čunja
7. mjesto: Sveti Đurađ – 90 čunjeva
8. mjesto: Čemernica (Dukarić) – 89 čunjeva
9. mjesto: Virovitica – 85 čunjeva
Belot
Sveti Đurađ – Milanovac 1:2
Virovitica – Matija Gubec 1:2
Čemernica (Dukarić) – Korija 1:2
Čemernica (Troha) – Golo Brdo 2:0
Podgorje – slobodno
SVEUKUPNO 6. KOLO (BEZ BELOTA)
1. mjesto: Golo Brdo 37 bodova
2. mjesto: Čemernica (Troha) 31 bod
3 – 4. mjesto: Matija Gubec i Sveti Đurađ 30 bodova
5. mjesto: Podgorje 27
6. mjesto: Milanovac 22
7. mjesto: Korija 21
8. mjesto: Čemernica (Dukarić) 19
9. mjesto: Virovitica 12
(icv.hr, mš)