Kao uvod u obilježavanje Dana grada Virovitice- Rokova, jučer su u nazočnosti zamjenice virovitičkog gradonačelnika Vlaste Honjek-Golinac, predsjednika Mjesnog odbora Podgorje Milana Krmpotića i Sveti Đurađ Ivana Ćavarušića, predsjednika Matice umirovljeničkih udruga VPŽ Antuna Hana te tajnika Sportske zajednice grada Virovitice Tihomira Majstorovića, šestim kolom u Podgorju nastavljene Virovitičke sportske igre umirovljenika pod motom “Doživjeti stotu”.

Natjecanje je organizirala Koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice u suradnji s Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko–podravske županije i mjesnim odborima, uz tehničko-sudačku podršku Sportske zajednice grada Virovitice i Društva za sport i rekreaciju Podgorje te podršku Grada Virovitice.

Nakon pozdravnih riječi Maje Dukarić, Antuna Hana i Milana Krmpotića, zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac službeno je otvorila natjecanje.

Preko 150 umirovljenika iz devet ekipa, po dvije iz Virovitice i Čemernice te udruge iz Milanovca, Svetog Đurađa, Podgorja, Golog Brda i Korije, natjecale su se u šest disciplina: bacanju potkove i kolutova, nošenju jajeta u žlici, pikadu, visećoj kuglani i kartaškoj igri belot.

U pitoresknom okružju natjecanje je protekao u odličnoj atmosferi i zajedničkom druženju. Sedmo kolo Virovitičkih sportskih igara umirovljenika održat će se u Virovitici 11. kolovoza.

REZULTATI

Bacanje kolutova

1. – 2. mjesto: Podgorje i Golo Brdo s po 8 kolutova

3. – 4. mjesto: Matija Gubec i Korija s po 7 kolutova

5. – 6. mjesto: Sveti Đurađ i Čemernica(Troha) s po 6 kolutova

7. – 8. mjesto: Čemernica (Dukarić) i Virovitica s po 3 koluta

9. mjesto: Milanovac 1 kolut

Nošenje jajeta u žlici

1. mjesto: Golo Brdo 0:42;82

2. mjesto: Matija Gubec 0:49;32

3. mjesto: Sveti Đurađ 0:57;26

4. mjesto: Čemernica (Troha) 0:57;70

5. mjesto: Milanovac 1:03;72

6. mjesto: Čemernica (Dukarić) 1:05;59

7. mjesto: Virovitica 1:10;86

8. mjesto: Podgorje 1:25;59

9. mjesto: Korija 1:35;52

Bacanje potkove

1. mjesto: Čemernica (Dukarić) – 25 bodova

2. mjesto: Sveti Đurađ – 24 boda

3. mjesto: Podgorje – 22 boda

4. mjesto: Matija Gubec – 18 bodova

5. mjesto: Korija – 17 bodova

6. mjesto: Milanovac – 15 bodova

7. mjesto: Čemernica (Troha) – 12 bodova

8. mjesto: Golo Brdo – 10 bodova

9. mjesto: Virovitica – 8 bodova

Pikado

1. mjesto: Čemernica (Troha) – 304 kruga

2. mjesto: Golo Brdo – 271 krug

3. mjesto: Sveti Đurađ – 266 krugova

4. mjesto: Milanovac – 230 krugova

5. mjesto: Matija Gubec – 216 krugova

6. mjesto: Virovitica – 188 krugova

7. mjesto: Korija – 183 kruga

8. mjesto: Podgorje – 171 krug

9. mjesto: Čemernica (Dukarić) – 169 krugova

Viseća kuglana

1. mjesto: Golo Brdo – 127 čunjeva

2. mjesto: Čemernica (Troha) – 118 čunjeva

3. mjesto: Podgorje – 111 čunjeva

4. mjesto: Milanovac – 99 čunjeva

5. mjesto: Korija – 96 čunjeva

6. mjesto: Matija Gubec – 92 čunja

7. mjesto: Sveti Đurađ – 90 čunjeva

8. mjesto: Čemernica (Dukarić) – 89 čunjeva

9. mjesto: Virovitica – 85 čunjeva

Belot

Sveti Đurađ – Milanovac 1:2

Virovitica – Matija Gubec 1:2

Čemernica (Dukarić) – Korija 1:2

Čemernica (Troha) – Golo Brdo 2:0

Podgorje – slobodno

SVEUKUPNO 6. KOLO (BEZ BELOTA)

1. mjesto: Golo Brdo 37 bodova

2. mjesto: Čemernica (Troha) 31 bod

3 – 4. mjesto: Matija Gubec i Sveti Đurađ 30 bodova

5. mjesto: Podgorje 27

6. mjesto: Milanovac 22

7. mjesto: Korija 21

8. mjesto: Čemernica (Dukarić) 19

9. mjesto: Virovitica 12

(icv.hr, mš)