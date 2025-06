Oldtimer klub Virovitica u subotu, 28. lipnja, u povodu pet godina osnutka i rada u Mjesnom domu u Podgorju organizirao je prigodno druženje članova i gostiju među kojima je bio i predsjednik UDVDR VPŽ i Grada Virovitice Vlado Paurić. Naime, Oldtimer klub Virovitica jedan je od pridruženih klubova UDVDR-i i sudjeluje u svim njihovim aktivnostima tijekom godine.

Kako nam je u razgovoru rekao predsjednik Dražen Bajivić, Oldtimer klub broji više od 100 članova, uglavnom iz Virovitice, ali i iz drugih županija, te Subotice u susjednoj Srbiji.

– Da bi se što više povezali s našim udaljenijim članovima, ali i s žiteljima Virovitice, tijekom cijele godine organiziramo prigodna druženja u vlastitoj režiji i naravno na slična organizirano odlazimo sa našim limenim ljubimcima. Shodno financijskim mogućnostima odlazimo na susrete diljem Hrvatske, ali i u druge europske države, poput Mađarske, Srbije, Rumunjske, Njemačke i drugih zemalja. Uglavnom se to radi o oldtimer susretima, raznim izložbama starih automobila ili slično. U vrijeme kada nema najavljenih oldtimer susreta organiziramo vožnje starim vozilima ili druženja u prirodi. Cilj je što više povezati članove, ali i otvoriti vrata za sve one koji to žele postati. Ovaj klub ne smije biti privilegija pojedinaca, nego zajednički dom za sve one koji vole stara vozila neovisno imaju li ih u posjedu ili će to tek učiniti, a pod tim motom djelovat ćemo i dalje – rekao je Dražen Bajivić koji je zahvalio svim članovima i gostima na dolazak proslave 5. rođendana virovitičkih oldtimeraša.

