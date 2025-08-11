U ponedjeljak, 11. kolovoza, Organizacija slijepih Virovitičko – podravske županije turnirom u pikadu obilježila je Dan grada Virovitice. Turnir se održao između Udruge invalida rada Virovitica i Organizacije slijepih Virovitičko-podravske županije. Natjecalo se 13 sudionika, a postignuti su sljedeći rezultati:

1. Matija Štefanek, Organizacija slijepih Virovitičko podravske županije s osvojena 379 bodova

2. Minka Virovac, Organizacija slijepih Virovitičko podravske županije s osvojena 364 bodova

3. Nikola Ristić, Organizacija slijepih Virovitičko podravske županije s osvojena 3352 bodova

4. Marija Ivčević, Udruga Invalida rada s osvojenih 344 boda.

(Organizacija slijepih VPŽ)