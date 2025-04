U nedjelju, 27. travnja, održat će se 19. ulična utrka „Virovitica – 1234 Doživjeti stotu“. Organizatori utrke su Grad Virovitica, Turistička zajednica grada Virovitice i Sportska zajednica grada Virovitice, dok je suorganizator Sportska zajednica Virovitičko podravske županije.

Trčat će se u 20 kategorija, a dužina utrke je, ovisno o uzrastu, 80, 150, 200, 300, 617, 1234 ili 3702 metara. Utrka će se odvijati na kružnoj stazi u centru grada. Kategorije možete pogledati OVDJE.

Kao i svake godine, osigurane su medalje te majice, hrana, napici i finišerske medalje za sve sudionike. Startni brojevi moći će se preuzeti na dan utrke od 13 sati na šetnici pored Gradskog parka u Virovitici. Start prve utrke je u 15,00, a posljednje u 17,30 sati. Nakon službenog završetka natjecanja slijedi druženje natjecatelja i građana uz hranu, piće i DJ-a.

Prijave se primaju zaključno do 25.travnja do 12 sati i to:

Poštom na adresu SZ grada Virovitice, 33000 Virovitica, Matije Gupca 63 ili

na e-mail adrese: [email protected] i [email protected]

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na ove brojeve: 098-257-980 – Tihomir Majstorović i 095/525-6910 – Matko Vuković.

(virovitica.hr)