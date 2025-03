Napreduju radovi na strateškom projektu od ključne važnosti za gospodarski razvoj grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Kako je istaknuto prilikom nedavnog posjeta ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, dionica brze ceste od Virovitice do Špišić Bukovice bit će gotova ove godine, a odlično napreduju i radovi od Bjelovara prema Virovitici.

Ova cesta značajno će skratiti put do Zagreba na samo 60 minuta te doprinijeti gospodarskom razvoju grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

Prema riječima predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira, dionica od Zagreba prema Bjelovaru, koja uključuje Farkaševac, već je aktivna i trebala bi biti završena tijekom godine dana, a ugovorena je i prva dionica od Bjelovara prema Virovitici, koja se proteže na prvih deset kilometara do Bulinca. Ove godine u planu je natječaj za nastavak izgradnje te dionice, od desetak kilometara do Velike Pisanice, a sljedeće godine natječaj za ostatak do Špišić Bukovice, čime bi brza cesta bila u potpunosti dovršena.

Osim kraćeg puta do Zagreba, ovaj projekt je iznimno važan jer će unaprijediti prometnu infrastrukturu regije, potaknuti razvoj gospodarski razvoj te staviti u punu funkciju poduzetničke zone grada Virovitice, osobito megazonu Zapad II.

Radove na čvorištu Virovitica izvodi tvrtka Osijek – Koteks, a na dionici od Virovitice do Špišić Bukovice tvrtke Colas Hrvatska i Geotehnika.

(virovitica.hr)