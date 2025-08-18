Trgovačko društvo Poslovni park Virovitica d.o.o., koje već 16 godina djeluje kao produžena ruka Grada Virovitice u razvoju komunalne i urbane infrastrukture, ovogodišnji je dobitnik Zlatne plakete Grada Virovitice. Ovo prestižno priznanje zasluga je za izniman doprinos razvoju javne infrastrukture i unapređenju kvalitete života građana.

– Zlatna plaketa znači da smo mi bili uspješni u našem poslovanju, ali to nam je još i poticaj za dalje. Sudjelujemo u razvoju komunalne infrastrukture zajedno s Gradom Viroviticom, a naše društvo raste iz godine u godinu – istaknuo je direktor Matija Mustač.

Poslovni park Virovitica osnovan je 2008. godine kao društvo u stopostotnom vlasništvu Grada Virovitice. U početku je bio fokusiran na komunalne usluge poput organizacije i naplate parkiranja te vođenja gradske tržnice, no tijekom godina prerastao je u važnog nositelja strateških infrastrukturnih projekata.

Danas Poslovni park upravlja s velikim brojem zgrada, pruža uslugu toplinske energije građanima, obavlja održavanje javne rasvjete, bavi se istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina, a uskoro će pokrenuti i projekt komunalnog linijskog prijevoza putnika.

Jedan od najvidljivijih primjera suvremenog pristupa je uvođenje QR kod sustava za plaćanje parkiranja putem pametnih telefona. Građani skeniranjem koda mogu platiti parkiranje, pri čemu sustav automatski prepoznaje parkirnu zonu. Ovo je važan iskorak prema digitalizaciji i pristupačnijim uslugama.

OD PARKIRALIŠTA DO GEOTERMALNIH POTENCIJALA

Također, redovito se ulaže u modernizaciju parkirališnih aparata i proširenje parkirališnih kapaciteta, a upravo zbog sve veće potrebe za parkirnim mjestima, Poslovni park u suradnji s Gradom planira izgradnju nadzemne garaže s oko 300 parkirnih mjesta.

– Radimo intenzivno na projektu nadzemne garaže u središtu grada, iza robne kuće. Imat će četiri etaže – tri nadzemne i jednu podzemnu, modernu naplatu i zeleni krov. To je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koji želimo pokrenuti već sljedeće godine, a završetak očekujemo do 2027. – rekao je Mustač.

Društvo godišnje ulaže između 350.000 i 400.000 eura u uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture. Radi se o projektima koji izravno utječu na život građana – od uređenja prometnica i javne rasvjete do brige o gradskoj imovini.

– Zlatna plaketa znači da smo uspjeli u onome što radimo, ali i da nastavljamo dalje, još jače. Svake godine radimo na proširenju parkirališta, održavanju infrastrukture, a sada smo predali i prijavu za povijesni projekt, nabavu električnih vozila za komunalni prijevoz – ističe Mustač.

Ova inicijativa ne donosi samo modernizaciju gradskog prijevoza, već i energetsku učinkovitost te smanjenje zagađenja.

– Bit će to nova komunalna djelatnost koja će omogućiti prijevoz mladima, starijima, svima koji trebaju uslugu javnog prijevoza. Osim ušteda, doprinosit ćemo smanjenju zagađenja i omogućiti da naš grad “bolje diše” – objašnjava.

Poseban naglasak Poslovni park stavlja na istraživanje geotermalnih potencijala, kroz izrađenu Predstudiju procjene geotermalnog potencijala. Geotermalna energija kao obnovljiv izvor pruža znatne prednosti u pogledu uštede i održivosti, a cilj je da se u budućnosti toplinska energija dobivena tim putem distribuira do krajnjih korisnika.

SVAKODNEVNE POTREBE

Društvo je preuzelo i obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada – djelatnosti od iznimne važnosti za zaštitu života, zdravlja, imovine i okoliša. Time su proširili spektar usluga, ali i dodatno učvrstili svoju ulogu u svakodnevnom životu građana.

Još jedan značajan projekt bio je cjelovito uređenje virovitičkog kina, u što je uloženo više od 130.000 eura. Osim fizičkog preuređenja prostora, nabavljena je najmodernija audiovizualna oprema, a kino sada redovito prikazuje najnovije filmske hitove, ali i služi kao prostor za seminare, predavanja, kongrese i slična događanja.

– Ponosni smo na naš gradski buvljak koji postaje sve popularniji i atraktivniji. Također, upravo završavamo uređenje ceste kod bolnice, s novim parkiralištima, urbanom opremom i javnom rasvjetom – kaže Mustač.

Pored velikih investicija, Poslovni park vodi računa i o svakodnevnim potrebama građana – od širenja i modernizacije parkirališta, uređenja cesta i javne rasvjete, do organizacije gradskih tržnica i buvljaka. Premda često nevidljivi na prvu, takvi “manji” projekti imaju veliki značaj za svakodnevni život građana.

– Neprestano radimo i na velikim i na malim projektima. Naš cilj je jedan – da Virovitica postane još ugodnije i funkcionalnije mjesto za život. Zlatna plaketa je potvrda da smo na dobrom putu – zaključuje direktor.

(icv.hr, žđl)