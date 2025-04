Svako predblagdansko i blagdansko vrijeme sa sobom nosi i povećani broj građana na ulicama naših gradova i većih naselja, pa je tako danas na Veliki petak takav slučaj i u Virovitici. Najveći promet je u blizini Gradske tržnice te u blizinama trgovačkih centara i to s razlogom jer puno je onih naših građana koji nisu prikupili dovoljan broj namirnica da bude dovoljno da počaste one koji će im doći ili su već došli u posjet. Uglavnom, promet na ulicama je znatno povećan, tako da osim virovitičkih, slatinskih i daruvarskih registracija ima puno i onih iz drugih naših gradova, ali i iz inozemstva.

Na parkiralištima od jutra nema mjesta, a tako će pretpostavlja se biti i do kasno poslijepodne. To će se odnositi i na sutrašnji dan kada će promet biti još i veći, a mogućnost parkiranja u blizini tržnice će biti prava „nemoguća misija”.

Situacija bi naime mogla biti i drugačija da onima koji su iz bližih dijelova grada za namjenu posjeta tržnicama i trgovinama posluži bicikl, moped ili jednostavno „cipelcug”. No većina njih će reći, „pa ne mogu toliko stvari nositi u rukama”. Dakle izreka „toliko stvari” posebni značaj ima upravo u predblagdansko vrijeme kakvo je ovo danas i tu se teško nešto može promijeniti.

Neke savjete vezane uz ponašanje u prometu u ovo predblagdansko i blagdansko vrijeme dala nam je i policijska službenica zadužena za prometnu prevenciju Policijske uprave virovitičko-podravske Anita Relić ističući da u vrijeme znatno povećanog prometa, svijest sudionika u prometu ima poseban značaj.

– Svake je godine u predblagdansko i blagdansko vrijeme pojačan promet vozača automobila, ali isto tako i promet onih na motociklima, mopedima, mopedima, biciklima i električnim romobilima. Kada u tu priču dodamo i vjerojatno najbrojniju skupinu, pješake, onda uistinu moramo upregnuti svu moguću koncentraciju da ne dođe do neželjenih događaja vezano uz prometovanje. To se prvenstveno odnosi na konzumaciju alkohola koja je evidentno veća nego u ne blagdansko vrijeme. Osim toga tu je i povećana nervoza sudionika u prometu koja često izaziva agresivnu ili prebrzu vožnju. Uz to jedan od rizičnijih mjesta su i pješački i biciklistički prijelazi, a tu savjetujem svim skupinama sudionika u prometu da pomno sagledaju situaciju na cestama vodeći se pri tome pravilima prometovanja i svijesti da su u tom slučaju pješaci, biciklisti i vozači lakših električnih i motornih vozila najugroženija skupina. Shodno tome, policijski službenici ovaj tjedan i Uskrsni ponedjeljak će pojačano nadzirati promet, kako u gradovima tako i u drugim naseljenim mjestima, a naglasak će i ovaj puta biti na alkohol, prebrzu ili agresivnu vožnju, propisanu uporabu pojasa i korištenje mobitela u vožnji. Osim toga bit će i pojačani nadzor u blizini najfrekventnijih mjesta u gradu s posebnim naglaskom na pješačke prijelaze i biciklističke staze. I na kraju preporučila bih svima onima koji baš nisu prisiljeni ići vozilima, svoju namjeru kupovine ili drugog obave pješice – savjetovala je naše građane Anita Relić zaželjevši im svima u ime Policijske uprave sretan Uskrs i sigurno sudjelovanje u prometu.

(icv.hr, bs)