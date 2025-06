Od 10. do 13. lipnja 2025., projektni tim Grada Virovitice sudjelovao je u studijskom posjetu i međunarodnom sastanku u mađarskom Veszprému – gradu koji je 2023. godine s ponosom nosio titulu Europske prijestolnice kulture , potvrđujući svoj položaj kao dinamično središte kreativnosti, kulturne obnove i europske suradnje. Sastanak je organiziran u okviru europskog projekta NONA – New gOvernance for New spAces, koji okuplja partnere iz cijele Europe s ciljem razvoja inovativnih modela upravljanja i održive transformacije urbanih i industrijskih prostora.

Gdje vizija susreće kapital i inovaciju

Poseban fokus sastanka bio je na pitching sesiji, gdje su predstavnici pilot područja iz cijele Europe, uključujući i Viroviticu, izložili svoje ideje pred vrhunskim financijskim stručnjacima, impact investitorima i predstavnicima inicijative Novog Europskog Bauhausa. Studijski posjeti sa sesijama poput ovih prilika su za razvoj održivih poslovnih modela i strateških partnerstava usmjerenih na stvaranje zelenih, inkluzivnih i tehnološki naprednih javnih prostora.

Veszprém kao primjer transformacije kroz kulturu i tehnologiju

Tijekom boravka, sudionici su imali priliku upoznati se s inspirativnim primjerima dobre prakse u Veszprému – gradu koji svoje javne prostore sustavno transformira u suradnji s građanima i lokalnim organizacijama. Jedan od najdojmljivijih trenutaka bio je posjet CODE – Centru digitalnih iskustava , suvremenom prostoru u kojem se na inovativan način isprepliću kulturna baština i najnovije digitalne tehnologije. Kroz interaktivne izložbe i impresivne multimedijske sadržaje, CODE nudi posjetiteljima jedinstven doživljaj koji povezuje prošlost i budućnost grada.

Ovaj centar istaknuo se kao izvrstan primjer kako digitalna rješenja mogu postati integrirani alat urbane obnove i kulturnog oživljavanja prostora – u skladu s temeljnim vrijednostima NONA projekta koji potiče održivost, dostupnost i suvremeni pristup razvoju javnih prostora.

Sudionici su obišli i Hello Wood Garden of Communities, kreativan zajednički prostor nastao u suradnji dizajnera i lokalne zajednice, koji promovira održivost, suradnju i društvenu povezanost – vrijednosti koje NONA projekt izravno podupire.

Osim toga, predstavljen je i širi plan za obnovu gradskog središta Veszpréma, uključujući područja Gyárkert (Industrijski vrt), tržnicu i autobusni kolodvor. Ovi projekti jasno pokazuju kako se napušteni prostori mogu ponovno osmisliti i pretvoriti u vibrantne urbane zone u kojima kultura, tehnologija i zajednica idu ruku pod ruku.

Zašto je ova suradnja važna za Viroviticu?

Sudjelovanje u projektu NONA i ovakvim međunarodnim susretima omogućuje Virovitici da unaprijedi vlastite strategije za razvoj održivih javnih prostora, poveća vidljivost i privuče investicije, ali i da razmijeni znanja i ideje s drugim gradovima suočenima s sličnim izazovima.

Ovaj projekt nije samo prilika za rast i razvoj, već i dokaz da zajedničkim snagama možemo stvarati ljepše, zelenije i uključivije prostore za sve građane.

