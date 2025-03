U suradnji s tvrtkom Flora VTC, na Gradskom odlagalištu u Virovitici danas, 19. ožujka pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Virovitica educirali su djelatnike spomenute tvrtke kako pravilno rukovati aparatima za početno gašenje požara. Uz to, odradili su i obuku za spašavanje unesrećenih iz vozila u prometnim nesrećama kada situacija zahtjeva rezanje automobilskog lima radi stvaranja prostora za spašavanje unesrećenih.

-S obzirom da na Gradskom odlagalištu postoje uvjeti za vježbu tog tipa, dogovorili smo da naši vatrogasci tamo i obavljaju neophodnu obuku koja će biti organizirana po potrebi i mogućnostima tvrtke Flora VTC – rekao nam je tom prigodom zapovjednik JVP Virovitica Robert Teskera.

Objasnio je kako je u njihovom programu rada i obuka zaposlenika raznih tvrtki i mještana u početnom gašenju požara, ali isto tako i njihovih vatrogasaca za što bolju osposobljenost u situacijama prometnih nesreća, naravno kada je riječ o tehničkim intervencijama u slučaju istih.

-Činjenica je da velik broj ljudi nikada nije rukovao aparatima za početno gašenje požara što svakako treba ispraviti, jer značaj početnog gašenja je velik i na taj način se u nekim slučajevima može ugasiti požar manjih razmjera, a u nekima donekle spriječiti da se požar ne raširi dalje, barem dok na mjesto događaja ne pristignu vatrogasci. Nastojimo to potrebno znanje uspostaviti u što više raznih institucija, a vatrogasne aparate preporučili bi svakome, neovisno radi li se o osobnom vozilu, kući ili stanu – dodao je Teskera.

Svim nazočnim djelatnicima edukaciju u tom smislu održao je zamjenik zapovjednika JVP Virovitica Boris Tomšić, a zahvalnost vatrogascima tom prigodom uputio je i rukovoditelj službe za zbrinjavanje komunalnog otpada Flore VTC Borna Đurđević.

-Znamo da su sva odlagališta otpada podložna požarima, no isto tako je važno dobro gospodarenje da ne bi dolazilo do istih, a ako do njih već i dođe, onda spriječiti veće posljedice. Upravo je zbog toga velika korist ovakve edukacije koja će se u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Virovitica nastaviti i dalje. Osim toga, koristim ovu prigodu da sve ljude koji odlažu otpad upozorim na opasnosti koje mogu nastati nepravilnim odlaganjem otpada. Zadaća nam je da se svi potrudimo da do takvih situacija ne dođe – zaključio je Đurđević.

Nakon toga, svi nazočni mogli su pogledati vježbu pripadnika JVP o tehnikama rezanja automobilskog lima radi oslobađanja prostora za spašavanje unesrećenih iz vozila u slučaju prometnih nesreća.

(icv.hr, bs)