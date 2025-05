Virovitica će od 30. svibnja do 1. lipnja biti domaćin Street Food Weekenda – VirovEATica, trodnevnog događaja koji spaja vrhunsku gastronomsku ponudu, odličnu glazbu i zabavu na otvorenom za sve generacije.

Na događaju će sudjelovati pet poznatih street food izlagača, a vrhunac programa bit će besplatan koncert splitske grupe TBF, koji će se održati u petak, 30. svibnja, s početkom u 21 sat.

Zbog održavanja manifestacije i u cilju sigurnosti posjetitelja, Grad Virovitica, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Virovitice, uvodi privremenu regulaciju prometa u užem središtu grada.

Zatvorena će biti dionica ceste između kružnog toka na križanju Ulice Stjepana Radića i Trga dr. Franje Tuđmana do kružnog toka na križanju Ulice Ferde Rusana i Trga kralja Tomislava, kod Caffe bara Mr. Jack (kružni tokovi će biti u funkciji).

Vrijeme privremene regulacije:

– Petak, 30. svibnja: od 19 sati do subote, 31. svibnja u 1 sat

Subota, 31. svibnja: od 19 sati do nedjelje, 1. lipnja u 1 sat

Nedjelja, 1. lipnja: od 11 sati do 23 sata

Tijekom navedenih termina promet će biti preusmjeren na alternativne pravce, sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.

(virovitica.hr)