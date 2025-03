Dvoje jednostavnih ljudi, bez tadašnje lipe u džepu, koji su odlučili propješačiti više od 3300 kilometara – od svojega doma u Osijeku do Santiago de Compostele u Španjolskoj, gostovalo je večeras, 13. ožujka, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica.

Okupljene je u ime ravnatelja virovitičke Knjižnice Roberta Fritza uvodno pozdravila Nela Krznarić, voditeljica Odjela za odrasle, našalivši se kako se nada da su do Gradske knjižnice prošetali – u skladu s večerašnjom temom predavanja. Naime, Biljana i Ivica Miložić – Miža danas su predstavili svoju životnu i hodočasničku priču sažetu u knjizi “Camino: Od Osijeka do Santiago de Compostele”.

– Naša je knjiga jedno putopisno svjedočanstvo o putovanju koje je trajalo 111 dana i tijekom kojega smo propješačili 3333 kilometra. Put je to na kojemu je bilo puno izazovnih situacija, a koje nikako ne možete predvidjeti kada planirate putovanje iz udobnosti vlastitoga doma, ponajviše kada je riječ o smještaju. No, nadali smo se da će se taj put pobrinuti za nas – u konačnici i jest. Najljepši su susreti s običnim, malim ljudima poput nas, koji čak ni ne razumiju vaš jezik, ali iz njih izlazi neočekivana dobrota. Kada ne znate gdje ćete tu noć spavati, a potom vas nepoznati Francuzi ili Talijani prime u svoj dom, smatrate to jednim malim čudom – prisjeća se Biljana Miložić, aktivna planinarka i hodačica na duge staze.

OČI U OČI S – BIKOM!

Knjiga obiluje brojnim epizodama, anegdotama, fotografijama prirode i susreta, ali i korisnim savjetima za sve one koji će se upustiti u avanturu zvanu „Camino“. A za one koji će iz udobnosti svojega doma prolaziti taj put s autorima, knjiga će ponuditi žive scene gradova, ljudi, svetišta i vrlo osobnih, neobičnih priča.

– Imali smo nekoliko bliskih susreta sa životinjama, od psa koji je ničim izazvan nasrnuo na nas, do mladog bika 600-700 kila teškog koji je išao paralelno s nama uz ogradu i odjednom istu preskočio. Možete samo zamisliti kakav je to susret bio. Volimo životinje, no nije nam bilo svejedno. On gleda u nas, mi u njega – ali naposljetku je samo nastavio svojim putem, a mi smo s velikim olakšanjem odahnuli – s osmijehom nam prepričava Ivica Miložić – Miža, teolog i umirovljeni pripadnik Hrvatske vojske.

Tijekom svojega puta, prolazeći brojne pustolovine i upoznajući nove ljude, Miložići govore o naporima i ljubavi koja je potrebna kako bi ishodali „Put života“. Ova je knjiga više od putopisa, to je priča o upornosti, vjeri te zahvali Bogu za sve u životu, dodaju.

PUT JE SINONIM ZA ŽIVOT

– Osjećaj dolaska na cilj nakon dugotrajnog hodanja je dvojak. Sretni ste što ste uspjeli doći do cilja koji ste zamislili, a u drugu ruku vam je žao što to sve završava. Međutim, taj put nije samo hodanje od jedne do druge točke. Taj je put sinonim za život i ljude koje susrećete, taj su put ona mala, svakodnevna čuda koja doživljavate hodajući. Sam dolazak na odredište ne znači da je Camino završio, dapače, tada shvatite da ste tek na početku – otkriva nam Biljana.

S brojnim kilometrima u nogama, Miložići su dali jednostavan savjet svim potencijalnim hodočasnicima koji razmišljaju upustiti se na sličan put.

– Odvažite se i krenite. I ne brinite – put će se pobrinuti za vas. Mi smo živi svjedoci da je tako – zaključuju autori danas predstavljene knjige.

Nakon službenog dijela, publika je imala priliku pregledati zanimljive rekvizite koje su autori donijeli s puta, kao i kupiti knjigu s posvetom autora.

Podsjetimo, ovi zaljubljenici u prirodu dugogodišnji su članovi Planinarskog društva Zanatlija iz Osijeka i nositelji najvišeg priznanja Hrvatskog planinarskog saveza. Do sada su isplaninarili sve najviše hrvatske vrhove i ishodali četiri Camina: Camino Frances (2018.), Camino Primitivo (2019.), Camino del Norte od kuće iz Osijeka (2022.) i Camino Mozarabe (od Almerie do Santiago de Compostele, 2024.)

