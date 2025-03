Na Veleučilištu u Virovitici u utorak, 25. ožujka, po prvi puta je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, studenti i djelatnici Veleučilišta, ali i ostalo građanstvo imali su priliku sudjelovati u ovoj humanitarnoj inicijativi i svojim činom pomoći onima kojima je krv najpotrebnija.

Osim same akcije darivanja, ovom je prilikom potpisan i ugovor o daljnjoj suradnji između Veleučilišta u Virovitici i Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. Ugovor su potpisali dekan Veleučilišta Dejan Tubić i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Nikola Slavić.

-Potpisali smo ugovor o suradnji s Crvenim križom grada Virovitice, ovo je jako hvale vrijedan projekt koji je došao od strane naših studenta i naših zaposlenika. Mi našim studentima, osim u znanstvenih i stručnih znanja, dajemo i one vrijednosti koje su od životne važnosti. Današnje darivanje krvi znači na jednostavnom način spasiti živote jer jedna doza može spasiti čak živote od tri pacijenata. Kroz ovaj ugovor o suradnji želimo potaknuti međusobno razumijevanje, pomaganje, volonterstvo, promicanje zdravog načina života i život, sprečavanje bolesti, da moramo pomagati drugima i da moramo biti osjetljivi posebice za ugrožene skupine ljudi. To je glavna zadaća akademske zajednice i ja se želim zahvaliti Crvenom križu koji je to prepoznao jer bez suradnje s takvim institucijama ne možemo krenuti dalje u razvoj, ne samo grada Virovitice, nego i naše Republike Hrvatske – rekao je Tubić.

Cilj ovog partnerstva je jačanje svijesti o važnosti darivanja krvi te poticanje studenata na aktivno sudjelovanje u budućim akcijama. Crveni križ tijekom godine provodi 29 akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području svoga djelovanja, a u redovan kalendar lokacija za darivanje bit će i Veleučilište u Virovitici.

-Ovo je zaista hvale vrijedan projekt koji će biti dugoročan, no suradnja između Veleučilišta i nas, Crvenog križa, već dugi niz godina postoji jer studenti Veleučilišta kod nas svake godine njih nekoliko odrađuje stručnu praksu. Prošlog tjedna smo u Crvenom križu održali akciju upisa u registar darivanja matičnih stanica i odaziv je bio zaista iznad svih očekivanja. Odazvalo se 65 ljudi, isto tako zahvaljujući i profesoru Ribiću i dekanu Tubiću koji su organizirali predavanje prije toga studentima na fakultetu. Najveći broj tih uzoraka je došao od mladih ljudi, naših studenta koji su se odazvali na tu akciju. Ovo je prva akcija darivanja krvi u prostorima fakulteta, a ova akcija, kao i iduća koja će biti u listopadu ove godine, su ušle u naš redovan kalendar akcija darivanja krvi koje mi provodimo na području našeg djelovanja. Tako da će se i idućih godina akcije darivanja krvi odvijati na prostoru Veleučilišta gdje će mladi ljudi, zdravi ljudi, razvijati svoje humane vrijednosti i učiti kako pomoći najpotrebitijim osobama darivajući svoju krv koja je lijek koji se ne može proizvesti nijedan drugi način nego samo ga možemo mi dati od svog tijela – rekao je Slavić.

Jedna od darivateljica prvi puta bila je i Ana Blažev studentica četvrte godine Menadžmenta malih i srednjih poduzeća.

-Protekli tjedan smo imali edukacije na samom Veleučilištu u Virovitici i imala sam želju, to mi je dugogodišnji neki san da darujem krv. Ovo mi je prvi puta, prvo me je bilo malo strah, ali prošli smo edukaciju i objasnili su nam kako sve funkcionira i da je to zapravo mala stvar, a može ljudima puno pomoć. Za prvi puta sam jako zadovoljna i sretna i svakako planiram nastaviti darivati krv – rekla je studentica Ana.

Prva akcija darivanja krvi na Veleučilištu u Virovitici prošla je uspješno, a plan je da ovakve inicijative postanu redovite te da se među studentima potakne još veći interes za sudjelovanje u humanitarnim projektima.

