U svrhu obilježavanja Dana grada – Rokova te održavanja glavnih događanja koja se tradicionalno organiziraju na glavnim trgovima, radi sigurnosti sudionika i gledatelja zatvara se promet u samom središtu grada Virovitice u ovim intervalima:

– Od 14. kolovoza (četvrtak) od 06,00 sati do nedjelje, 18. kolovoza (ponedjeljak) do 05,00 sati:

Od kružnog raskrižja kod Mr. Jacka (kružno raskrižje bit će otvoreno za promet svaki dan do 16,00 sati, osim 16. kolovoza) do raskrižja Ulice Augusta Šenoe i Ulice Ljudevita Gaja te do križnog raskrižja Ulice Stjepana Radića i Ulice Antuna Mihanovića (kružno raskrižje bit će otvoreno za promet).

NAPOMENA: U četvrtak (14. kolovoza), petak (15. kolovoza) i nedjelju (17. kolovoza) od 16,00 sati promet će biti zatvoren i na dionici od kružnog raskrižja kod FINE (kružno raskrižje bit će otvoreno za promet) do kružnog raskrižja kod MR. Jacka, koje neće biti otvoreno za promet. Ista dionica će u subotu, 16. kolovoza, za promet biti zatvorena od 6,00 sati.

Za vrijeme privremenog zatvaranja promet će se odvijati obilaznim pravcima kroz grad Viroviticu:

S Trga kralja Zvonimira kroz kružni tok kod “Fine”, ulicom Matije Gupca, Josipa Runjanina, Đure Basaričeka, Antuna Mihanovića, na kružni tok i ulicu Stjepana Radića i obrnuto, te s Ulice Ljudevita Gaja, ulicom Augusta Šenoe, Tomaša Masaryka na Trg kralja Zvonimira i obrnuto.

(virovitica.hr)