Ovogodišnja proslava Dana grada Virovitice – Rokovo 2025. počinje sutra, 14. kolovoza, od 9 sati u Dnevnom boravku Crvenog križa Virovitica. Prvi dan proslave donosi šahovske i teniske turnire, sajam knjiga, radionice za djecu, otvorenje izložbe te niz glazbenih događanja, neizostavni VirovEATica FOOD FEST, a novost je i WinePark koji će ponuditi vrhunska vina uz tamburašku glazbu.

Službeno otvorenje Rokova započet će u 19 sati na pozornici ispred Gimnazije, a prethodit će mu defile od Dvorca Pejačević do šetnice. Večer će završiti koncertom Baruna na glavnoj pozornici u 22 sata.

Rokovo počinje s dobrim ritmom, otvarajući vrata višednevne proslave koja će trajati od 14. do 17. kolovoza.

Donosimo detaljan program prvog dana…

(icv.hr)