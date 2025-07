Gradonačelnik Ivica Kirin donio je Odluku o produženju radnog vremena i dozvoli za izvođenje žive glazbe za ugostiteljske objekte tijekom trajanja proslave Dana grada Virovitice – Rokova 2025.

S obzirom na pristigle upite i očekivani velik broj posjetitelja tijekom proslave, ugostiteljskim objektima iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ dozvoljeno je produženo radno vrijeme od 14. do 18. kolovoza 2025. godine:

Od 14. do 18. kolovoza – radno vrijeme do 1:00 sat iza ponoći. Izuzetno, sa 16. na 17. kolovoza – radno vrijeme produžuje se do 3:00 sata.

Tijekom trajanja programa na službenim pozornicama, mehanička i živa glazba s terasa ugostiteljskih objekata ne smije ometati izvođenje programa.

Također, zabranjeno je izvođenje žive glazbe s terasa ugostiteljskih objekata koji se nalaze na udaljenosti do 50 metara od pozornica na kojima se izvodi službeni program.

(virovitica.hr)