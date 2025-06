Koliko po krivu može poći samo jedno paljenje korova ili suhe trave najbolje znaju oni koji su zbog bezazlenog rješavanja biootpada gotovo ostali bez kuće, okućnice, ljetne kuhinje, garaže.

Da samo jedna iskra i plamičak mogu promijeniti sve svjedoče vatrogasci JVP-a Virovitica, koji imaju pune ruke posla s gašenjem tako izazvanih požara i koji su priopćenjem upozorili građane da se nalazimo u vremenu „bez vatre na otvorenom“ te apelirali da se do 31. listopada suzdrže od spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog otpada na svim otvorenim prostorima, od dvorišta do livada, ribnjaka do šuma.

-Na području cijele Hrvatske, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, strogo je zabranjeno loženje i spaljivanje vatre na otvorenom prostoru. Nažalost, i dalje smo prečesto svjedoci situacija u kojima se vatra otme kontroli, pri čemu nastaje značajna materijalna šteta, a nerijetko je ugrožen i ljudski život.

Stoga apeliramo na građane da se odgovorno ponašaju i u navedenom razdoblju ne pale vatru na otvorenom. Tijekom ljetnih mjeseci, kada su vremenski uvjeti suhi i često vjetroviti, i najmanji plamen može prerasti u veliki požar. Osim toga, spaljivanje otpada zagađuje zrak, šteti okolišu te ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i njihove imovine – upozorava Boris Tomšić, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Virovitica.

SMIJEMO LI ROŠTILJATI VANI I GDJE?

Kako doživjeti ljeto bez roštilja, a vrijeme je zabrane loženja vatre na otvorenom? I gdje uopće roštiljati i kako, pitamo virovitičke vatrogasce.

Najsigurniji je roštilj kod kuće ili u nekom drugom privatnom posjedu, uz uvjet da je mjesto loženja očišćeno i udaljeno od gorivih tvari te da je pripremljena voda za gašenje žara i pepela, odgovaraju nam.

U roštilj u prirodi? Vrijeme je zabrane, pa roštiljanja – nema!

-Iznimka su tzv. legalna ložišta, na uređenom i označenom roštiljalištu (npr. unutar planinarskog doma, šumske kuće, ili piknik zone s betonskim ložištima), samo uz uvjet da je voda pri ruci. Sve lokacije koje bi mogle proći kao mjesta za ljetni roštilj na otvorenom, građani mogu provjeriti s nama i svojim lokalnim DVD-om, kao i šumarijom – kažu iz JVP Virovitica.

Riječ je o ozbiljnom apelu, a tko se ne bude pridržavao zabrrane, može dobiti i “vatrenu” kaznu, pa i kazne zatvora, upozoravaju vatrogasci.

B. Tomšić objašnjava kako se za namjerno izazivanje požara novčane kazne kreću u iznosu od 1.990 do 19.900 eura, a kazna zatvora do 60 dana. U slučaju nehaja novčane kazne su od 260 do 1.990 eura.

NISTE PRIJAVILI POŽAR? KAZNA IDE I DO GOTOVO 2000 EURA

Zakon je predvidio i novčanu sankciju u slučaju neprijavljivanja požara, koja se kreće od 130 do 1990 eura.

– Sve građane pozivamo da prijavljuju svaki uočeni požar na broj 193 i ne ignoriraju opasnost – poručuju vatrogasci JVP Virovitica.

A koliko je malo potrebno vatri da postane požar, pogledajte u videu Hrvatske vatrogasne zajednice koji se nalazi na ovom linku.

