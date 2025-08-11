Dok se virovitičke ulice polako pripremaju za ovogodišnje Rokovo, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ponovno dokazuje da kultura čitanja ima posebno mjesto u proslavi Dana grada.

Naime, Knjižnica se i ove godine priključuje obilježavanju Rokova s bogatim i raznolikim programom za sve generacije. Od radionica i predstavljanja novih knjiga, pa sve do izložbe gostujućeg muzeja i omiljenog sajma knjiga Viroliber – u virovitičkoj Knjižnici gust raspored kreće u četvrtak, 14. kolovoza, i traje sve do nedjelje, 17. kolovoza.

VAKULA PROGNOZIRA – SUNČANO VRIJEME ZA ČITANJE!

U nadi da će izmamiti osmijeh na lice kako najmlađim posjetiteljima, tako i onima s već izgrađenim književnim ukusom, ali i svima ostalima, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz dao nam je uvid u ovogodišnji program.

– Pod zajedničkim nazivom Viroliber – festival knjige i čitanja, i ove godine obilježavamo blagdan svetog Roka i Dan grada. Počinjemo u četvrtak, 14. kolovoza, sa sajmom knjiga na kojemu ćemo, uz prigodne donacije, prodavati amortizirane i otpisane knjige iz našeg fonda, a sav prihod ćemo, kao i svih ovih godina, potom dati u humanitarne svrhe. Sajam knjiga održavat će se svaki dan (od 14. do 17. kolovoza), od jutarnjih pa sve do večernjih sati, izuzev nedjelje kada će knjige biti dostupne od 9 do 13 sati – govori ravnatelj Fritz.

Uz sajam knjiga, virovitička Knjižnica sprema sadržaj za sve generacije – od edukativnih radionica za najmlađe i Knjižničnog survivora, preko TikTok izazova za one koji su već ušli u svijet društvenih mreža, pa sve do uvijek posjećene LEGO izložbe kako za mlade, tako i za one nešto starije ljubitelje ovih legendarnih kockica.

Tu su i nezaobilazna gostovanja – od putujuće izložbe „Fenomen u dva stiha – Bećarac” Muzeja bećarca iz Pleternice, koja će biti otvorena u četvrtak, 14. kolovoza, na polukatu virovitičke Knjižnice (i biti dostupna za razgledavanje sljedeća 3 tjedna, op.a.), pa sve do gostovanja dobro poznatog hrvatskog meteorologa Zorana Vakule koji će prisutnima predstaviti prvo autorske meteoslikovnice, a potom i knjigu „Vjerske teme i vrijeme“.

– Pozivamo sve zainteresirane dobne skupine, od onih najmlađih do umirovljenika, da dođu u našu Knjižnicu i uvjere se u raznovrsnost ovogodišnjeg programa uoči Dana grada. Kako to biva tijekom cijele godine s našim knjižničnim programima, tako i sada nastojimo zadovoljiti sve interese i potrebe naših korisnika – završava ravnatelj, naglasivši da su svi dobrodošli, neovisno o tome jesu li članovi Knjižnice ili ne.

U nastavku otkrijte zašto bi vam Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ovih dana mogla postati omiljena gradska destinacija.

(icv.hr, dj)