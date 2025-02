U društvenom domu u Svetom Đurđu danas je svoju redovnu izvještajnu skupinu održao ŠRK Tvin iz Virovitice. Na skupštini, kojom je predsjedao predsjednik kluba Zoran Šimić, a vodio ju tajnik kluba Damir Ratković, pročitano je izvješće o radu kluba u prošloj, te predložen plan rada za ovu godinu, s naglaskom na izostanak aktivnosti zbog radova koji su u tijeku na Virovitičkim jezerima i u sklopu kojih ŠRK Tvin u svojim aktivnostima brine o 6. 7. i 8. jezeru.

U vrijeme odvijanja radova članovi kluba, a ove godine ih ima 41, ribolovne aktivnosti shodno godišnjoj ribolovnici ŠRK Tvin, provode na drugim vodama unutar Zajednice sportskih ribolovnih udruga Virovitica, odnosno na vodama u Špišić Bukovici, Detkovcu, Terezinom Polju, Žlebinama, Brezovici i Budakovcu. Ono što je najviše zanimalo članove kluba je situacija na Virovitičkim jezerima, a o tome je na skupštini više govorio pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice Alen Bjelica, koji je odmah na početku istaknuo da su investitor projekta uređenja jezera Hrvatske vode, a sredstva za to su u stopostotnom iznosu osigurana iz fondova EU.

– Glavna uloga Grada Virovitice je kako sačuvati jezera da budu na raspolaganju ribolovcima, rekreativcima, izletnicima i drugim građanima, jer namjera Hrvatskih voda je isključivo zaštita od poplava. U tu svrhu Grad će ribolovnim udrugama “Ođenica” i “Tvin” donirati svakom po 50 tisuća eura kroz pet godina, odnosno svake godine po deset tisuća eura za poribljavanje jezera. Osim toga, potrebna sredstva će se dobiti iz prodanih ribolovnica preko Zajednice ribolovnih udruga, a uz to je Grad Virovitica prijavio projekt poribljavanja Virovitičkih jezera preko fondova EU. Sve to zajedno iznosi na stotine tisuća eura i držim da će to biti i više nego dovoljno da naša Jezera obiluju ribom- rekao je Alen Bjelica koji je i ovom prigodom zamolio ribolovce za strpljenje, jer još dosta posla valja učiniti da se jezera dovedu u planirano stanje.

– Vjerujemo da će iduće godine radovi završiti, te da će svi naši građani moći uživati u učinjenom. Bit će napravljena sva potrebna infrastruktura, s tim da će prostor 1. 2. i 3. ribnjaka biti namijenjen za rekreativce, a od 3. ribnjaka pa na dalje, prolaz će biti dozvoljen ribolovcima s predočenjem njihovih ribolovnica. Tako ćemo ograničiti kretanje motornih vozila koja zagađuju zrak i remete mir ljudima i životinjama na jezerima. Osim toga, a što se naših voda tiče, Grad ima u planu do 2029. godine urediti i rijeku Ođenicu, te ribnjak na Bajeru u Virovitici na kojima će se također moći obavljati sportski i rekreativni ribolov. Nastojimo da sačuvamo naše vode za sve one koji tamo žele naći mjesto za svoj odmor- rekao je tom prigodom Alen Bjelica.

(icv.hr, bs)