Virovitica će od 30. svibnja do 1. lipnja biti domaćin velikog Street Food Weekenda – trodnevnog događaja koji donosi spoj vrhunske hrane, odlične glazbe i zabave na otvorenom za sve uzraste. U grad stiže pet poznatih street food izlagača s raznolikom ponudom zalogaja, a vrhunac programa bit će besplatan koncert splitske grupe T.B.F., koji je na rasporedu u petak navečer, nakon zagrijavanja uz DJ-a Sladoleda.

Subota donosi povratak u devedesete s glazbenim showom Blast from the Past, dok je nedjelja rezervirana za sport, smijeh i natjecanja – od MiniBasketa za djecu do natjecanja u jedenju ljutih burgera i gađanja trica. Cijeli program vodi popularni Mario Petreković. Street Food Weekend održava se u gradskom parku, a organizatori poručuju – ponesite dobru volju, društvo i gladan želudac.

(icv.hr, mr)