U Kazalištu Virovitica danas je svečano otvoreno 15. izdanje Lutkokaza – susreta lutkarskih umjetnika, studenata i entuzijasta koji okuplja sudionike izvan okvira osječke Akademije za umjetnost i kulturu te grada Osijeka. Ovaj se jedinstveni festival po drugi put održava u Virovitici, a predstavlja platformu za razmjenu znanja, stvaranje novih ideja i promociju lutkarske umjetnosti kao ozbiljnog kazališnog izraza.

Profesorica Ria Trdin, s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, ističe važnost Lutkokaza kao mjesta gdje studenti imaju priliku pokazati stečeno znanje i vještine:

– Osnivanjem Akademije prvi je put na ovom području započelo profesionalno obrazovanje u području lutkarstva. Od 2014. godine postoji i studij izrade lutaka, a nedavno je pokrenut i studij lutkarske režije, jedinstven u široj regiji. Lutkokaz je nastao iz potrebe da studenti prezentiraju svoje radove, ali i da se povežu s gostujućim umjetnicima iz Hrvatske i inozemstva – objašnjava Trdin.

Dodaje i kako lutkarstvo nije isključivo namijenjeno djeci, iako je često percipirano tako:

– Lutka je izrazito široko primjenjiva. Nažalost, kod nas se još uvijek smatra da su lutke isključivo za malu djecu, no naši studenti kroz završne i diplomske radove dokazuju suprotno – stvaraju predstave i koncepte namijenjene odrasloj publici. Problem je što nemamo vlastitu dvoranu za javne izvedbe, zbog čega je suradnja s Kazalištem Virovitica iznimno važna. Ovdje studenti mogu pokazati što znaju – istaknula je Trdin.

Lutkokaz ne donosi samo predstave, već i bogat edukativni program:

– Organizirali smo pet radionica za studente koje vode iskusni profesionalci s ciljem da pokažu nove pristupe. Osim toga, otvorene su i radionice za građane – jedna za djecu, usmjerena na izradu lutaka, i druga za učitelje i odgojitelje. Sve radionice i predstave su besplatne i otvorene za javnost – poziva Trdin.

Studentica druge godine, Erika Komar iz Šemovca, otkriva da je u svijet lutkarstva ušla gotovo slučajno, ali danas u njemu vidi svoj profesionalni put:

– Upisala sam Akademiju zbog interesa za izradu kostima, ali već prve godine sam kroz predmete vezane uz lutke otkrila koliko me to zapravo zanima. Proces izrade lutaka je tehnički i umjetnički vrlo složen – puno je detalja, puno promišljanja o pokretu, izrazu, funkciji… ove godine smo radili marionete, što je bio veliki izazov, ali i sjajno iskustvo – ispričala je Erika.

Posebno ističe potencijal lutaka izvan klasičnog kazališta:

– Lutke bi se puno više trebale koristiti i u filmu. One mogu biti nevjerojatno realistične, izražajne, a pritom nose i priču o vještini i umjetnosti njihove izrade. I na filmu mogu prenijeti snažne emocije, često i više nego CGI efekti – dodaje.

O iskustvu u Virovitici kaže:

– Ovdje smo radili animaciju svakodnevnih predmeta. Učili smo kako predmetima dati život, kako ih animirati bez da nužno izgledaju kao ljudi ili životinje. To otvara potpuno novu dimenziju kreativnosti – dodaje Erika.

Njezina kolegica Kaya Obrol-Pedišić iz Zagreba također potvrđuje kako lutkarstvo nadilazi dječje kazališne okvire:

– Upisala sam Akademiju jer me oduvijek zanimala scenografija. Kazalište volim odmalena, a tijekom školovanja počela me zanimati cjelovita vizualna priča – scenografija, kostimi, lutke. Kroz Akademiju sam tek shvatila koliko je lutkarstvo kompleksno i koliko toga može prenijeti. Nije to samo “lutka za djecu”. Uz pravu priču, ona može govoriti i o najdubljim temama koje se tiču odraslih – rekla je Kaya.

Dodaje kako su radionice u sklopu Lutkokaza neprocjenjivo iskustvo:

– U ovih pet dana naučimo jako puno. Radimo s profesionalcima, isprobavamo različite metode, animiramo predmete, izrađujemo lutke, surađujemo s kolegama. Sve to gradi našu sigurnost i identitet kao budućih umjetnika. Ovo iskustvo je stvarno neprocjenjivo- dodaje.

Ravnatelj Kazališta Virovitica, Tomislav Pintarić, zadovoljan je nastavkom uspješne suradnje s Akademijom:

– Drugu godinu zaredom sudjelujemo kao partner u organizaciji Lutkokaza. Građani imaju priliku pogledati predstave, a studenti sudjeluju u radionicama i dobivaju dragocjeno scensko iskustvo. Suradnja s Akademijom traje godinama – studenti sudjeluju u našim produkcijama, a mnogi su postali i dio našeg ansambla – zaključuje Pintarić.

Lutkokaz je svečano otvoren predstavom “Četiri čudesne nezgode” Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Iz opsežnog opusa hrvatskog kanonskog dječjeg pisca Zvonimira Baloga odabrane su četiri priče u kojima je prikazana piščeva “nonsensna gramatika i stilistika”. Junaci predstave čudni su i čudesni u isto vrijeme, a uz glumce, glavnu riječ u njoj vode, naravno – lutke, a što vas sve očekuje drugog dana održavanja ove manifestacije možete pogledati u nastavku.

Srijeda, 23.4.

10-13 i 14-17 sati

Radionice studenata AUK

18 sati, Kazalište Virovitica

AUK, Gapitokio

19 sati, Kazalište Virovitica

AUK, Petar Pan

20 sati, Kazalište Virovitica

Regionalno lutkarstvo u suvremenom europskom kontekstu

Okrugli stol u organizaciji Kazališnog epicentra

Četvrtak, 24.4.

10-13 sati

Radionice studenata AUK

18 sati, Glazbena škola Jan Vlašimsky

AUK, Čitanje drama nagrađenih ovogodišnjim Malim Marulićem

19 sati, Kazalište Virovitica

Lutkarsko kazalište Ljubljana, Mišek Julijan

20 sati, Kazalište Virovitica

Regionalno lutkarstvo u suvremenom europskom kontekstu

Okrugli stol u organizaciji Kazališnog epicentra

Petak, 25.4.

10-13 sati

Radionice studenata AUK

14-16 sati

Prezentacija radionica

18 sati, Glazbena škola Jan Vlašimsky

Lutkarsko kazalište Ljubljana, Medvedek Pu

19 sati, Kazalište Virovitica

Moment, Godzilla Tribute Band

(icv.hr, mra)