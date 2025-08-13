Uoči proslave Dana grada Virovitice, 791. rođendana i blagdana njegova nebeskog zaštitnika, svetog Roka, danas, 13. kolovoza, u Kazalištu Virovitica održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na svečanosti su se okupili brojni uzvanici iz političkog, gospodarskog, kulturnog i društvenog života, predstavnici gradova prijatelja te građani koji su zajedno obilježili ovaj važan datum.

Na početku je sve prisutne pozdravila predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Fett-Škvarić, koja je podsjetila da se od 1994. godine blagdan svetog Roka slavi i kao Dan grada Virovitice, naglašavajući važnost tradicije i zajedništva.

– Danas ne slavimo samo jedan dan u kalendaru. Danas slavimo identitet, nasljeđe i pogled u budućnost jer Virovitica nije samo prostor, ona je osjećaj, zajednička uspomena i zajednička vizija. Grad je tijekom godina prošao značajne promjene, obnovljena prometna infrastruktura, ulaganje u energetsku učinkovitost, gradnja dječjeg vrtića, izgradnja i obnova škola i sportsko-rekreacijskih objekata, samo su neki od simbola grada i prigradskih naselja. Gospodarski razvoj temelji se na poticanju poduzetništva, inovacija i održivih projekata. Suradnjom s lokalnim poduzetnicima stvaramo okruženje za nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta – istaknula je između ostalog Fett-Škvarić.

Publiku je posebno oduševila mlada pjevačica Sara Zeba, finalistica ovogodišnjeg showa „The Voice Kids Hrvatska“, koja je izvedbom pjesme „Kada pitam baku svoju“ unijela emotivnu i svečanu notu u program. Potom se, dirnut Sarinom izvedbom, prisutnima obratio gradonačelnik Kirin ističući važnost ulaganja u budućnost grada.

– Naša zajednica radi za budućnost, a svi projekti i aktivnosti koje provodimo u Gradu usmjereni su upravo prema tome. Sve što radimo danas oblikuje Viroviticu kao grad koji se ne oslanja samo na prošlost, već planira svoj razvoj za nadolazeće generacije. Grad se u posljednjih nekoliko godina transformira iz malog gradića u moderan srednjoeuropski grad, s infrastrukturom i standardima koji omogućuju kvalitetan život stanovnicima. Politika ovdje nije cilj sama sebi, koristi se za stvaranje projekata i ulaganja koja dugoročno unapređuju grad – rekao je Kirin.

Gradonačelnik se u svom se obraćanju osvrnuo na aktualne projekte i investicije koje se provode u Virovitici, istaknuvši da je grad trenutačno u najvećem investicijskom ciklusu u svojoj povijesti, s ciljem stvaranja modernog, funkcionalnog i ugodnog mjesta za život. Kao najvažniji projekt naveo je Brzu cestu prema Zagrebu, koja bi trebala biti gotova krajem 2027. ili početkom 2028., čime će vrijeme putovanja biti smanjeno na oko 50 minuta. Paralelno se obnavlja željeznička pruga Virovitica-Koprivnica-Varaždin, uključujući pilot projekt akumulatorskih vlakova, što će ubrzati prijevoz ljudi i tereta.

U fokusu su i gospodarske zone, posebno megazona Zapad 2, te projekti obrane od poplava poput Virovitičkih jezera i korita rijeke Ođenice. Grad ulaže i u društvenu infrastrukturu: škole, vrtiće, sportska igrališta, kulturne objekte i digitalizaciju prostornih planova.

Sve investicije ciljaju dugoročni razvoj grada, poboljšanje mobilnosti, gospodarsku snagu i kvalitetu života stanovnika.

– Ne radimo ovo za naše uspomene ili emocije, nego za naše unuke i djecu. Sve što radimo planirano je od prvog dana, i ciljevi su jasni: Viroviticu pretvaramo u moderan, srednjoeuropski grad sa svim standardima potrebnim za kvalitetan život i gospodarski razvoj – zaključio je Kirin.

Nakon govora, prikazan je promotivni film koji je kroz dojmljive kadrove i emotivnu glazbenu podlogu dočarao ljepotu, bogatu povijest i svakodnevicu života u Virovitici.

Čestitke i poruke podrške uputili su i brojni gosti.

Ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić naglasio je kako je SAFU ponosan partner grada Virovitice.

– Posebno moram spomenuti projekt koji mi je jako drag – Dvorac Pejačević i Gradski park. Bilo je stvarno „5 do 12“ da ga uredimo, ali uspjeli smo u partnerstvu s Ministarstvom regionalnog razvoja, Gradom Viroviticom i SAFU-om. Projekt vrijedi preko 10 milijuna kuna, uređen je Dvorac i park, a u njemu je smješten i Gradski muzej Virovitica, jedan od najboljih hrvatskih i europskih muzeja, na što smo vrlo ponosni. Također, gradimo treću osnovnu školu vrijednu preko 20 milijuna eura, a uskoro kreću i projekti Glazbene škole i bazena. SAFU trenutno prati više od 20 projekata u Virovitici ukupne vrijednosti preko 50 milijuna eura. Među njima su i novi baterijski vlakovi HŽPP-a – Virovitica postaje grad u kojem ti vlakovi prometuju, što je rijetkost i u Europi, i na to možete biti ponosni – naglasio je Jelić.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuo je kako je Dan grada i blagdan svetog Roka prilika za zajedništvo, prisjećanje na bogatu povijest Virovitice, hrvatske branitelje te generacije koje su svojim radom i predanošću oblikovale grad i njegovu budućnost.

– Virovitica je oduvijek bila grad vrijednih, marljivih, kreativnih i srčanih ljudi koji su znali čuvati i braniti svoje, ali i koji su bili otvoreni prema drugima. I upravo ta jedna sinergija, jedna energija našeg zajedništva je doprinijela tome da danas ovdje svi mi možemo govoriti o svim ovim uspjesima, ulaganjima, projektima, o izgradnji novih škola, vrtića, ulaganja u javnu, komunalnu infrastrukturu, potpore našim poduzetnicima, poljoprivrednicima, sportašima i djelatnicima u kulturi. Stoga, velika čestitka gradonačelniku, i svim suradnicima, cijeloj gradskoj upravi, svim gradskim institucijama na ovim velikim postignućima i realiziranim projektima. Svi mi koji živimo u gradu Virovitici, to sve dobro vidimo, a možda to malo bolje vide oni koji ponekad dođu u Viroviticu i hvale sve ono što ovaj grad i sve promijene koje se događaju. Puno ćemo raditi i zajedno, u sinergiji i Županija i Grad, kao što smo uvijek otvorenih vrata za sve gradove i općine diljem naše županije – izjavio je župan.

Saborski zastupnik Josip Đakić poručio je okupljenima da su zajedništvo, predan rad i entuzijazam ključni za napredak Virovitice.

– Vjerujem da svi koji danas slave jubilej grada Virovitice prepoznaju trud, rad i entuzijazam koji su doveli do ovog preporoda. Grad ima dušu i razlog za ponos, a pred nama su mnogi projekti i inicijative – iskorištavanje termalnih izvora, plinskih potencijala, razvoj riječne plovidbe i rješavanje oborinskih voda. Zajedničkim radom gradimo bolje plaće, zapošljavanje, kvalitetu života i sigurnu budućnost za građane. Vjerujem da će uz Božji blagoslov i suradnju sa županijom i državnim institucijama Virovitica i dalje napredovati te doseći europske standarde življenja – rekao je Đakić.

Uz domaćina, gradonačelnika Ivicu Kirina sa suradnicima, sjednici su prisustvovali gradski vijećnici, ovogodišnji laureati i mnogi gosti. Čestitke su uputili izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrovića, saborski zastupnik Josip Đakić, izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, župan Igor Andrović sa suradnicima, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, saborski zastupnik i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te potpredsjednik Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

Svečanosti su nazočili i izaslanik ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića, državni tajnik Tugomir Majdak, izaslanik ministra obrane Ivana Anušića, državni tajnik Branko Hrg, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Sanja Bošnjak, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac, ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić, izaslanica Ministarstva kulture i medija, ravnateljica Državnog arhiva u Virovitici Dijana Cenger, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja, viša savjetnica u PO Virovitica Karmela Špoljarić, predsjednik Uprave Janafa Stjepan Adanić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić te počasni građani Virovitice Vladimir Šeks i Charly Halswanter.

Čestitke Virovitici u povodu 791. rođendana uputili su i predstavnici gradova prijatelja: Traunreuta, Vyškova, Barča, Jajca, Pakraca, kao i gradonačelnici i načelnici s područja Virovitičko-podravske županije, načelnik PU VPŽ Marcel Štrok sa suradnicima, predstavnici Hrvatske vojske, vjerskih zajednica te drugi gosti.

U drugom dijelu programa Sara Zeba izvela je pjesmu „You raise me up”, nakon čega su predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Fett-Škvarić i gradonačelnik Ivica Kirin uručili ovogodišnja javna priznanja Grada Virovitice.

Svečana sjednica završila je uz poziv građanima da se pridruže bogatom programu Rokova, koje započinje sutra te će narednih dana ispuniti gradske ulice glazbom, druženjem i dobrim raspoloženjem.

(icv.hr, žđl, Foto: K. Toplak i Ž. Đaković Leš)