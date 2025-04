Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u svibnju 2025. organizira četiri nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Termini darivanja krvi su:

– Subota, 10. svibnja, od 9 do 11:30 sati u prostoru GDCK Virovitica

– Subota, 10. svibnja, od 13 do 14:15 sati u prostoru OŠ Gradina

– Petak, 23. svibnja, od 9 do 12:30 sati u prostoru GDCK Virovitica

– Ponedjeljak, 26. svibnja, od 9 do 12:30 sati u prostoru Općine Pitomača

(icv.hr, GDCK Virovitica)