Internet je postao neizostavan dio našeg svakodnevnog života, a sve više građana i poslovnih subjekata prepoznaje njegovu važnost kao platformu za poslovanje i komunikaciju. Zbog toga, internet je postao iznimno privlačan kibernetičkim kriminalcima koji koriste iznimno sofisticirane trikove i obećanja kako bi dobili novac ili vrijedne financijske informacije svojih žrtava.

Posljedice takvih prijevara su ozbiljne, dovode do financijskih gubitaka, gubitaka povjerenja, narušavanja ugleda i često izazivaju dugotrajni emocionalni stres kod žrtava i njihovih obitelji. Kako bismo smanjili vjerojatnost da postanemo žrtva, najučinkovitiji način je ponašanje koje se temelji na samozaštiti, a to se može postići informiranošću i educiranjem osobito starijih osoba koje najlakše nasjedaju na prijevaru.

Povodom toga, a u sklopu Tjedna psihologije, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održano predavanje na temu “Zaštita starijih osoba od prijevara na internetu”. A na početku predavanja sve prisutne pozdravila je predsjednica Društva psihologa Virovitičko-podravske županije.

Savjete kako se zaštiti od opasnosti koje vrebaju iza naizgled dobrih ponuda, s publikom je podijelila psihologinja, policijska službenica Ana Kratohvil Katić.

-Ministarstvo unutarnjih poslova provodi novu kampanju “Web heroj” u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta”. Ona se najviše bazira na internetskim prijevarama, a umirovljenici zapravo često budu žrtve takvih kriminala. Zbog toga smo organizirali, u suradnji s Društvom psihologa, predavanje na ovu temu kako bi ih educirali, informirali o tome da što rjeđe postanu žrtve takvih prijevara na internetu. Mi svakodnevno na službenim stranicama Policijske uprave virovitičko-podravske objavljujemo slučajeve prijevara koje se događaju u našoj županiji i tako dodatno upozoravamo svo građanstvo da paze i da ne postanu žrtve – govori nam policijska službenica Ana.

Tijekom 2023. godine policija je na području Republike Hrvatske otkrila i prijavila ukupno 1.688 kibernetičkih napada, krivičnih dela protiv računarskih sistema, programa i podataka, što je povećanje od 9,61 posto, u odnosu na 2022. godinu, kada je evidentirano 1.540 kibernetičkih napada.

-Jedan od čestih primjera je i recimo žene koje su usamljene dopisuju se s raznim stranim državljanima. Tada uđu kao u jednu romantičnu vezu i pristanu na to da se uživo upoznaju. No, on baš nema novaca za kartu, ne može doći do svojih novaca jer je u stranoj zemlji, pa onda želi da mu ta osoba pošalje novce za kartu. Tako većina ženskih osoba nasjeda na ovakvu vrstu prijevare i izgube novac. Prevaranti, odnosno kriminalci su jako skloni da ljude uvjere i u kripto valute, uvjere ih da je to jako dobra investicija. Nazovu na telefone ljude i kažu da imaju određeni iznos na računu za kripto valute. Izmanipuliraju ih i uvjere kako bi im dali svoje osobne podatke, odnosno broj kartice, a ljudi na žalost, u to povjeruju – rekla je službenica Ana te dala jedan primjer nedavne prijevare.

-Nedavno su supružnici s područja Pitomače povjerovali prevarantima da su zaradili tisuće dolara na bitcoinu. Uvjerili su ih da na tržištu kripto valutama imaju ostvaren novčani dobit od 17 tisuća dolara zbog rasta vrijednosti bitcoina. Supružnik je dao sve tražene podatke te su ubrzo zaprimili poziv od banke da im je blokiran račun zbog sumnjivih novčanih transakcija. Tako da i banke znaju reagirati u slučajevima prijevare i sumnjivim transakcijama – dodala je.

Najveći broj kibernetičkih napada predstavljaju različiti oblici računarskih prevara (njih 90 posto), čiji je broj porastao za 10,25 posto u odnosu na prethodnu godinu. Materijalna šteta računarskih prevara u 2023. iznosi 10,5 miliona eura, što je u odnosu na 2022. godinu, kada je šteta iznosila 8 miliona eura, povećanje od oko 31 posto.

Tako na službenoj stranici Web heroj možete pronaći koje sve vrste prijevara postoje te se informirati kako se zaštitit i kako slučaj prijaviti policiji.

