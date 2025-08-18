Turistička zajednica grada Virovitice ove godine nositelj je jednog od najznačajnijih priznanja – Zlatne plakete Grada Virovitice. Ovo priznanje dodijeljeno joj je za uspješno provođenje programa i aktivnosti koje su snažno doprinijele promociji turizma i podizanju vidljivosti grada. No iza ove plakete kriju se godine posvećenog rada, vizije i snažne suradnje s brojnim partnerima.

Turistička zajednica grada Virovitice pod ovim nazivom postoji od listopada 1994. godine, a već 1995. godine, uz veliku pomoć tadašnjeg Gradskog poglavarstva, ustrojen je i Turistički ured – operativni, informativni i administrativni dio Zajednice. Od tada do danas, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kao i Statutom, ova je institucija postala jedan od ključnih čimbenika u stvaranju suvremenog života u gradu.

– Misija Turističke zajednice grada Virovitice od samih je početaka usmjerena na promociju grada kao prepoznatljive, sadržajno bogate i otvorene destinacije, u kojoj se kvalitetan život građana isprepliće s atraktivnom ponudom za posjetitelje – istaknula je direktorica Turističke zajednice Tamara Štefanec.

Ostvarenje tog cilja ne bi bilo moguće bez sustavne i sada već tradicionalne suradnje s osnivačem – Gradom Viroviticom, kao i brojnim tvrtkama, institucijama, udrugama i pojedincima. Upravo je ta mreža partnera i volontera temelj uspjeha virovitičke turističke priče.

SINERGIJOM DO USPJEHA

– Posebno smo ponosni na sinergiju koja se stvara kroz naš rad, pa nerijetko za rezultat imamo iznimnu suradnju s Gradom Viroviticom, Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije, Virovitičko-podravskom županijom, kao i svim gradskim tvrtkama, brojnim institucijama, udrugama, partnerima i volonterima, što i je ključ našeg uspjeha – naglasila je direktorica.

Virovitica je i u prošlosti bila poznata kao sajamski grad, a tu tradiciju danas najbolje nastavlja Rokovo – manifestacija koja je prerasla lokalne okvire i okuplja više od 100.000 posjetitelja. Tijekom desetak dana, od jutra do zore, u Virovitici se izmjenjuju koncerti, sajmovi, sportska i kulturna događanja. Ulice postaju kulise, a grad postaje živa pozornica u kojoj svatko pronađe svoj trenutak. Rokovo je prvi put javno obilježeno 1993. godine, a do danas je preraslo u vjerski, društveno-politički, kulturni, zabavni, ugostiteljsko-gastronomski i sportski događaj.

Nakon proslave Dana grada, među građanima se danima moglo čuti kako je riječ o “najboljem Rokovu do sada” – ocjena koja nije došla slučajno.

Još jedno veliko priznanje stiglo je nedavno – manifestacija “Prosinac u gradu” osvojila je prvo mjesto u kategoriji srednjih gradova u izboru portala Gradonačelnik.hr, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta.

– Ponosni smo na svaki iskorak koji smo napravili – od jačanja identiteta Virovitice kroz manifestacije poput Rokova, VirovEATica food festa i Prosinca u gradu, do projekata koji pridonose održivom razvoju, poput sadnje stabala u sklopu nacionalne inicijative “Hrvatska – prirodno tvoja” – istaknula je.

Najveća atrakcija bio je gradski Advent s klizalištem koje je oduševilo i djecu i odrasle, uz bogat program i sadržaje koji su dodatno oživjeli zimske mjesece.

– Veseli nas što su naš trud i vizija prepoznati – kako od strane sugrađana, tako i kroz razna priznanja, pa su tako najbolji Advent u kategoriji srednjih gradova, prošlogodišnje Rokovo koje je ocijenjeno kao najbolje do sada, pa i ova Zlatna plaketa, najbolja potvrda da radimo kvalitetno, promišljeno i s puno strasti – poručila je direktorica.

Turistička zajednica grada Virovitice organizator je ili suorganizator i niza drugih sadržajnih i atraktivnih događanja: Street Food Weekend, virovEATica, Paint&Wine, Art in Park, dječji Maskenbal, Uskrsni sajam, Vincekovo… Sve one pridonose promociji grada, njegovom identitetu i stvaranju sadržaja koji jednako privlače i posjetitelje i domaće stanovništvo.

GRAD PO MJERI ČOVJEKA

Uspješan primjer razvoja turističke infrastrukture svakako je Turistički informativni centar sa suvenirnicom, koji nudi sve potrebne informacije, brošure, karte te širok asortiman lokalnih suvenira. Posjetitelji su prepoznali ovu ponudu, a promet i posjećenost bilježe rast iz godine u godinu.

Prema podacima iz sustava eVisitor, broj ostvarenih noćenja i dolazaka na području grada Virovitice u posljednjih nekoliko godina prati stabilan rast. Istovremeno, rekordna potpora Hrvatske turističke zajednice za projekte koje prijavljuje Turistička zajednica grada potvrđuje da Virovitica zna što ima – i zna kako to kvalitetno prezentirati.

– Naš cilj i dalje ostaje isti – razvijati sadržaje koji će privući posjetitelje, ali i obogatiti svakodnevicu naših građana, te činiti Viroviticu gradom po mjeri čovjeka, u kojem se kultura, zabava i prirodna baština stapaju u jedinstvenu priču – zaključila je.

(icv.hr, žđl)