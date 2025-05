Davne 1985. godine strip neimari pokrenuli su Gavran, prvi strip fanzin u tadašnjoj SFRJ, a lokacija je bila- Virovitica! Kao nasljeđe prethodnome novi Gavran izašao je 2009. godine, a danas grupa ovovremenih entuzijasta prvim virovitičkim Strip susretima nastavlja ovu tradiciju koja je grad održala na karti stripa kao važno središte. Tim je povodom u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održano službeno otvorenje Strip susreta koji će kroz tri dana predstaviti dvije sjajne izložbe, prmocije, tribine, razgovore, ali i rock koncert.

– Strip susrete pokrenuli smo na tragu virovitičke strip tradicije s polovine 80-ih godina prošlog stoljeća, a težnja nam je da oni postanu tradicionalni i da se održavaju svake godine. Kao jedan od ciljeva ovih susreta je poticanje čitanja naše lokalne strip zbirke, kako za djecu, tako i za mlade i odrasle, a želja je i reafirmacija lokalne strip tradicije na tragu Strip kluba i Gavrana, kao i poticanje strip kulture koja nam je važna i bilo bi nam drago da ponovno zaživi u Virovitici. Tome u prilog ide i radionica stripa na koju se javilo 15 mladih ljudi koji su završili trodnevnu strip radionicu u travnju ove godine- rekao je tom prilikom ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz te istaknuo kako, iako potražnja za stripom nije prevelika, ona i dalje postoji.

Idejni pokretač Strip susreta u Virovitici je Virovitičanin sa zagrebačkom adresom Davor Schunk, dizajner, ilustrator i strip crtač.

– Od malena sam vjerovao da ću biti strip crtač i to se i dogodilo. Teško je nabrojati sve stripove koje sam napravio, ima ih podosta, a uglavnom radim autroske stripove, odnosno sam pišem scenarije, zamišljam i izmišljam likove te ih crtam, a u zadnje vrijeme ih sam i izdajem. Bilo je kroz godine suradnje s brojnim ljudima, radio sam stripove za djecu i mlade, a tako je i danas. Moram reći da Virovitica ima vrhunsko strip nasljeđe iz 80-ih, još smo i 2009. godine održali strip festival FraMaFu u virovitičkom Muzeju, gdje smo ugostili Igora Kodeja, Darka Macana, Esada Ribića, Gorana Suđuku i brojne druge crtače koji su danas svjetske face. Što se samog stripa tiče, on nema negativnih strana već je sve pozitivno, razvija pamet, emociju, vještinu, zezanciju…- rekao je tom prilikom Schunk.

A gost je večeras u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, gdje je otvorena i njegova izložba radova, bio strip autor Dubravko Mataković koji se stripom profesionalno bavi već više od 40 godina.

– Od malih nogu volio sam stripove, tada su oni bili izuzetno popularni i zanimljivi pa sam se i sam, nakon Likovne akademije, okušao u crtanju stripa. Izložba u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica predstavlja kratak presjek onoga što sam radio 90-ih i 2000-ih godina, tako da se može pogledati od svega po malo- govori Mataković i dodaje:

– Po povratnim informacijama koje dobijem, moje stripove čita uglavnom generacija koja je na njima i odrasla, no ne mogu reći da ih ne čitaju i mlađi. Ipak, nije to kao nekada, uglavnom se na tržištu kupuju reciklirana izdanja Alan Forda i nekih talijanskih stripova, no ono pravo što imamo danas su strip albumi, integrali i grafičke novele u luksuznim izdanjima koje se mogu posuditi u knjižnicama jer su dobro zastupljeni. To su stripovi koji su bogato opremljeni i relativno skupi te ih uglavnom kupuju kolekcionari- dodao je.

Uz spomenute, večerašnjem otvorenju nazočili su i zamjenica gradonačelnika grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac koja je i službeno otvorila izložbu, ravnatelj Kazališta Virovitica Tomislav Pintarić te ilustrator, animator, strip autor, pisac i filmski producent Matija Pisačić čije će predstavljanje radova biti održano sutra.

Nositelj projekta Strip susreti Virovitica ’25 je Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, financijski su ga podržali Ministarstvo kulture i medija RH te Grad Virovitica, a raspored događanja možete pogledati na plakatu.

(icv.hr, mra)